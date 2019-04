Depana i la Fundación Oso Pardo treballaran per a la conservació de l'ós bru al Pirineu

La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) i la Fundación Oso Pardo (FOP) han signat un conveni de col·laboració per a treballar per a la conservació de l'ós bru del Pirineu. Es portaran a terme projectes per conservar l'hàbitat que inclouen la investigació, la comunicació i l'educació ambiental. A més, s'espera aconseguir una convivència pacífica entre la ramaderia extensiva, l'apicultura i els óssos

Les dues entitats constaten que si bé és cert que la població d'óssos està experimentant un creixement sostingut en els últims anys, "continuen existint factors d'amenaça, com ara la seva escassa població, la pèrdua d'hàbitat de qualitat, o els conflictes entre óssos i activitats humanes".

Afegeixen que cal recordar que l'ós bru està "en perill d'extinció" dins de la nostra normativa i és considerat en la Directiva d'Hàbitats de la Comissió Europea com a una "espècie prioritària", la conservació de la qual suposa una responsabilitat especial.

El conveni firmat per les dues entitats conservacionistes compren diverses àrees d'actuació. Una de les principals és la defensa de l'hàbitat de l'ós davant dels impactes negatius, per a la qual es coordinarà l'acció dels seus respectius equips tècnics i jurídics. En paral·lel es treballarà per a millorar la qualitat de l'hàbitat plantant zones d'arbres fruiters silvestres i arbustos que augmentaran la disponibilitat d'aliment pels óssos.



Foment de la imatge positiva de l'ós

Una altra línia fonamental de col·laboració se centra en el foment de la imatge positiva de l'ós. Amb aquesta finalitat, es tractarà d'afavorir canvis d'actitud cap a l'espècie entre la població local i també en la societat en general, divulgant informació suficient sobre l'ecologia i el comportament dels óssos i, sobre les oportunitats que ofereix com a element dinamitzador de les economies. Així mateix, es promouran campanyes educatives en els centres escolars de Catalunya.



Prevenció de conflictes entre humans i óssos

En aquest acord, DEPANA i la FOP destaquen la importància d'avançar-se als problemes establint sòlides bases de treball amb el territori: "Considerem essencial impulsar el diàleg i el consens amb els agents locals, econòmics i socials, per a millorar l'acceptació social de l'ós i prevenir els conflictes", subscriuen. En concret, les accions es dirigiran a aconseguir una convivència pacífica entre la ramaderia extensiva, l'apicultura i els óssos, i a compatibilitzar les activitats d'oci i esportives amb la conservació de l'espècie.

Depana és l'entitat degana en l'estudi i la defensa de la natura a Catalunya. Fundada l'any 1976, ha centrat la seva actuació en la conservació dels espais naturals i les espècies més vulnerables. En aquest sentit, ha dedicat molts esforços en la conservació del litoral i els ecosistemes de muntanya i, particularment, en l'entorn de l'ós bru als Pirineus com a símbol de la muntanya salvatge.

La Fundación Oso Pardo, per la seva banda, és una organització privada creada l'any 1992 que treballa a la Serralada Cantàbrica i als Pirineus per a la conservació de l'ós bru i el seu hàbitat, el seguiment de la població d'óssos, la investigació aplicada a la gestió, la lluita contra el furtivisme, la formació i educació ambiental i, la coexistència entre humans i ossos.