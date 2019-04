La Fira de Primavera d'Olot acollirà més de cent parades de roba

El proper 1r de maig al centre d'Olot tindrà lloc la Fira de Primavera. Enguany hi ha 100 parades de roba i complements apuntades. L'any passat n'hi havia setanta. També dins de l'àmbit tèxtil, l'Associació de Comerciants celebrarà la tradicional desfilada de moda davant del Casino, al Firal.

El passeig central d'Olot, el Firal, suposarà una altra novetat. Després de les obres de millora, tornarà a acollir parades i exposicions. Hi haurà les parades de fruita i verdura, el mercat dels cotxes d'ocasió i la dissetena exposició de la història del motor a la Garrotxa. Enguany, la dedicaran al Mini Morris.



Al Firal petit, entre el Firal i el Firalet, hi haurà el Mercat d'Artesania, que s'estendrà fins a la plaça de l'1 d'Octubre amb una quarentena d'artesans i venedors de tots els sectors.

Les parades de la plaça Mercat obriran i les acompanyarà el mercat del col·leccionisme i les andròmines, a la plaça de l'Hospital.

Al'Hospici, l'Associació Garrotxina d'Amics del Bonsai organitza la vint-i-cinquena mostra de bonsai i suiseki, i s'hi farà una conferència amb demostracions.

A la part central de la plaça de Josep Clarà es podran fer passejades amb burros i ponis i, a sota les voltes, hi haurà el mercat del disc.

També hi haurà activitats per fer en família, el gimnàs Àrea farà dues actuacions de ball al Firal Petit, i Kids&Us representarà un conte en anglès a la plaça del Mi. A la plaça Major hi haurà castells de fusta per construir en família.