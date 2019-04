Instal·len pancartes d'un extrem a l'altre de l'avinguda Sant Jordi d'Olot

La Plataforma «No és un vial» ha posat pancartes reivindicatives d'un extrem a l'altre de l'avinguda Sant Jordi. Les pancartes estan a les balconades, a les baranes dels jardins i als murs de contenció. Els cartells tenen un lema comú: «No volem fer més de variant». Aquest missatge principal està complementat per d'altres com «Generalitat, aquí tens un deute», «menys fum i més salut» o «no hi ha carrer per tant de tràiler...».

A més, membres de la Plataforma van continuar la recollida de firmes per la pacificació del trànsit de l'avinguda, ahir, a través d'una parada de la diada de Sant Jordi. Abans-d'ahir havien recollit 2.000 firmes, ahir al migdia n'havien recollit 500 i preveien arribar a les 1.000 al final de la jornada de Sant Jordi. Així doncs, el nombre de compromisos signats avui volta els 3.000.

També van vendre roses que duien xapes enganxades. Les xapes portaven el símbol d'un camió de transport d'animals en la travessia d'una zona voltada de cases. De manera irònica, el camió deixava anar roses.

La Plataforma ha valorat en positiu les cinc setmanes d'existència. Expliquen que el primer resultat ha estat el tapament dels forats d'alguns trams de la via que va tenir lloc durant l'última setmana de març; el segon, l'acceptació del problema per part de les autoritats, i el tercer, el fet que algunes de les formacions que es presenten a les eleccions municipals han incorporat algunes de les demandes dels veïns als seus programes. Entre els compromisos electorals hi ha el d'un canvi del paviment per un d'insonoritzat, alentiments de velocitat o línies d'ajut per insonoritzar els habitatges.

L'avinguda Sant Jordi es va transformar en un vial quan als anys 90 l'Ajuntament va decidir descongestionar la travessa de la N-260 pel centre d'Olot. A més, a partir de l'obertura dels túnels de Bracons l'abril del 2009, el pas de trànsit es va accentuar. L'últim fet va provocar una manifestació dels veïns de l'avinguda el dia de l 'aniversari de la inauguració.