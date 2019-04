Cauen més de 70 litres a l'Empordà i segueix l'alt onatge a la Costa Brava

Durant les últimes hores han caigut més de 70 litres a l'Alt Empordà. Una comarca que va viure bona part del matí regada per les precipitacions d'ahir i les que s'havien acumulat durant la nit. El rècord de pluja acumulada de la província de Girona es va donar a Torroella de Fluvià, on es varen arribar a acumular fins a 75,2 litres i a Castelló d'Empúries, 74,5 litres.

A la comarca de l'Alt Empordà es van superar els 30 litres de mitjana. I al Baix Empordà, una població que limita amb la de l'Alt com és la Tallada d'Empordà, fins a les dues de la tarda s'hi havien registrat fins a 48,3 litres.

Aquestes pluges van causar algun problema a la demarcació de Girona però no pas de gran rellevància. En algun cas es van haver d'activar els Bombers. Per exemple, en un pàrquing de la platja de Sant Pere Pescador es van haver de traslladar ahir al matí amb una dotació per acumulació d'aigua.

A Figueres, com passa sovint amb episodis de pluja, es va haver de tallar la circulació de vehicles al camí del cementiri de Vilatenim i al carrer Itàlia alçada parc del Manol (Polígon Vilatenim) per la pluja acumulada durant la nit, segons va informar la Guàrdia Urbana.

A Empuriabrava, també es van haver de tallar al pas algunes zones inundables de sota de carreteres perquè hi havia acumulació d'aigua. Aquesta pluja és beneficiosa per a les comarques de Girona i arriba després d'haver estat uns mesos sense gairebé haver vist l'aigua.

Per altra banda, el temporal de mala mar va seguir fent de les seves però amb menor mesura que el dilluns. A Lloret de Mar, per exemple, ahir al matí va ser el torn de fer neteja per a molts restauradors que tenen bars i restaurants en guinguetes a primera línia de mar. I és que el dia abans, a causa del temporal, la sorra de la platja va acabar pujant fins al passeig. Cosa que es va repetir també durant el cap de setmana en altres punts de la Costa Brava. A Lloret els treballadors van netejar la zona i, també, a la brigada se la va poder veure fent neteja de la zona del passeig, on també s'hi havia acumulat la sorra.

S'ha de dir que ahir les onades van ser menys severes tot i que segons la boia de Begur que forma part de la xarxa de Ports de l'Estat va detectar un pic màxim de fins a 6,48 metres d'altura.



Segueix el temporal

Protecció Civil de la Generalitat en base a les actualitzacions del Servei Meteorològic de Catalunya va donar ahir per finalitzada l'Alerta del pla Inuncat per fort onatge. I el va situar en fase de Prealerta.

Segons les previsions està previst que durant la nit i matinada torni a haver-hi temporal però de menys intensitat i l'episodi quedarà restringit al litoral de l'Empordà. Al llarg del dia, el fort onatge es tornarà a reactivar i afectarà la Costa Brava i recorda que malgrat ser menor, en zones ja afectades, això pot agreujar la situació.

Protecció Civil insisteix que segueix vigent la necessitat de respectar els tancaments d'accessos al front marítim i la recomanació general de prudència a les zones costaneres on trenquin fort les onades.