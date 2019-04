Limnos denuncia descontrol en l'aparcament de cotxes a l'entorn de l'estany

L'associació de defensa del patrimoni natural del Pla de l'Estany Limnos ha denunciat descontrol en l'aparcament de cotxes durant les competicions esportives a l'Estany.

L'últim cas es va produir el 23 i 24 de març, quan es feia una prova de rem i l'entitat va detectar diversos cotxes en una zona que no considera adequada per aparcar, ja que és un espai natural.



Propostes de millora

Fa tres setmanes, Limnos va proposar una sèrie de mesures correctores, mitjançant una carta, a l'Ajuntament de Banyoles. Entre elles hi ha que es limiti el nombre màxim de cotxes de 2 a 4, segons les necessitats; que s'estudiïn alternatives de mobilitat per als jutges i el personal de l'organització; o que només hi aparquin persones autoritzades i en zones delimitades.