La necròpsia aclareix la causa de la mort de la balena de Tossa

La balena amb Bec de Cuvier que va aparèixer a la platja de Tossa de Mar dijous va morir envestida per un vaixell. Així ho ha confirmat la necròpsia que se li ha practicat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El cos de l'exemplar presentava un tall profund a la pell d'uns 25 centímetres i tenia sis costelles trencades per l'impacte. Es tracta d'un exemplar mascle de zifi comú de cinc metres i mig de llargada. Pertany a una espècie protegida i difícil d'observar perquè viu lluny de la costa. De fet, aquesta és la tercera vegada que es té constància de la presència d'aquesta espècie a la costa catalana. Les altres dues van ser l'any 2015 a Mataró i Salou.

L'exemplar va aparèixer a la platja de Tossa dijous. El cos d'Agents Rurals va donar l'avís a la tarda però es va decidir deixar la balena al lloc pel mal temps. La Xarxa de Rescat de Fauna Marina del Departament de Territori es va encarregar de coordinar l'operatiu de recollida.

El divendres el matí, l'onatge va arrossegar l'animal fins a la platja Garbí, una zona de difícil accés. Per això es va optar per traslladar-lo fins al port de Blanes amb una embarcació de Salvament Marítim. Des d'allà, dissabte, un camió-grua la va treure de l'aigua i la va portar fins a l'edifici de la UAB on es practiquen necròpsies.

Abans d'analitzar-la, se li van extreure algunes vèrtebres que s'utilitzaran per a la recerca científica. La intenció és traslladar-les al mar amb altres restes de cetacis i el Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques (LECOB) francès farà el seguiment de com es descomponen restes de grans animals a gran profunditat marina.



45 encallaments de cetacis durant el 2018

Durant l'any 2018, la Xarxa de Rescat va comptabilitzar 45 encallaments de cetacis al litoral de Catalunya. L'any anterior n'hi havia hagut 38. Dels 45, 40 van arribar morts al litoral i només cinc dofins ratllats hi van arribar vius, tot i que estaven malalts i van acabar morint a la costa.

Dels cetacis que ja van arribar morts, la gran majoria eren també dofins ratllats. També hi havia sis dofins mulars (Tursiops truncatus) i dos rorquals (Balaenoptera physalus). Per comarques, vuit van arribar al Tarragonès, set a l'Alt Empordà, cinc al Baix Empordà, cinc al Garraf, tres al Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Montsià, Baix Camp i Baix Penedès, i dos al Baix Ebre.