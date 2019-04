Premien un projecte ecologista que contracta supervivents de violència masclista a Girona

Un projecte en fase pilot que combina l'ecologisme, la inserció laboral de dones en risc d'exclusió social i la producció de proximitat ha guanyat el premi d'Emprenedoria social de la Plataforma Educativa. Es tracta d'una iniciativa jove, Fembolcall, amb què l'empresa Resid'ÚS elabora embolcalls sostenibles per substituir el paper film o el d'alumini. Una de les seves fundadores, Alba Bosch, va recollir el guardó tot destacant que contracten «dones supervivents de violència de gènere a Girona» i que «el premi assegurarà l'ampliació» del programa.

Els altres dos premis d'Acció social Mercè Bañeras i Maria Figueres, que la plataforma ha entregat per setè any, han estat per al projecte VoluntarICS de les Terres de l'Ebre, en la categoria d'Innovació social, i per a un dels creadors de l'ONG Proactiva Open Armes, Òscar Camps, en la modalitat de Corresponsabilitat ciutadana.

Una vuitantena de projectes

Un centenar de persones van omplir la sala d'actes de la Fontana d'Or, al CaixaForum de Girona, en la qual es van entregar els guardons d'aquesta edició, als quals s'hi han presentat 77 projectes. Les persones encarregades de lliurar els premis van ser la directora territorial del Departament de Treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat, Marta Casacuberta; la regidora de Drets socials i ciutadania de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau; la presidenta de la Fundació Plataforma Educativa, Anna Sunyer; i el director general de la xarxa d'organitzacions Plataforma Educativa, Jordi Pascual.

Òscar Camps no va poder recollir el premi de Corresponsabilitat ciutadana ja que, després de més de tres mesos immobilitzat, finalment, el vaixell de l'organització ha obtingut el permís per sortir del port de Barcelona. En nom seu, una integrant de l'ONG, Mar Sabé, va explicar que en tres anys i mig d'activitat han rescatat més de 60.000 persones al Mediterrani i que el seu objectiu és denunciar les vulneracions dels drets humans; per aquest motiu va remarcar que participen en actes de sensibilització i en xerrades als centres educatius que els ho demanen, perquè «ens hem adonat que només la ciutadania és capaç de canviar les coses». «Ho tenim tot en contra, però no pararem si tenim el suport de la ciutadania», va afirmar Sabé.

Acompanyament de gent gran

Dues responsables del projecte guardonat en la categoria d'Innovació social, VoluntarICS, van detallar que la iniciativa per acompanyar persones grans soles en serveis hospitalaris es va posar en marxa a Barcelona el 2015, un model que elles va dur a les Terres de l'Ebre.

Neus Jové va explicar que hi participen «treballadors jubilats, però actius i vinculats a l'ICS» (Institut Català de la Salut); i va alertar de «la soledat de les persones quan més ajuda i companyia necessiten, una situació que perjudica la salut i agreuja els costos dels serveis sanitaris». Per la seva banda, Susanna Nadela va manifestar que «VoluntarICS a les Terres de l'Ebre és fruit de la intel·ligència col·lectiva».