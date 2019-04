Salut registra 121 casos de tuberculosi a Girona el 2017

A les comarques gironines es van registrar 121 casos de tuberculosi l'any 2017. Així, la incidència ha augmentat un 4,4% respecte del 2016, quan van ser 115, segons les darreres dades disponibles de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, publicades fa unes setmanes. Així, segons l'informe epidemiològic anual, la taxa d'incidència a la regió sanitària de Girona d'aquesta malaltia infecciosa va ser de 14,1 casos per cada 100.000 habitants, mentre que el 2016 havia estat de 13,5.

La taxa gironina és lleugerament superior que la del conjunt de Catalunya, però lluny de la de Lleida (24,5), que és la més alta.

Per primera vegada, el nombre de casos de tuberculosi diagnosticats a Catalunya s'ha situat per sota de la franja del miler, amb 999, segons l'informe. Aquesta xifra representa una taxa d'incidència de 13,2 casos per 100.000 habitants, el que representa una lleu davallada respecte a l'any 2016. En deu anys, des de l'any 2008, la incidència ha baixat, de mitjana, un 5,6% cada any.

Per territoris, la distribució dels casos presenta una variació important; es concentren a la regió sanitària de Barcelona (65,8%, amb un total de 657 casos, 263 dels quals són de Barcelona ciutat) i Girona hi quedaria al darrere, amb un 12,1% del total.

Aquesta variabilitat geogràfica també es percep per comarques i per municipis. Hi ha tretze comarques catalanes amb taxes d'incidència superiors a la global de Catalunya, entre les quals hi ha l'Alt Empordà, amb 31 casos el 2017, que representen 22,2 per cada 100.000 ciutadans. Les altres comarques gironines amb més casos són la Selva, amb 22 notificacions (13,1) i el Gironès, amb 21 (11,2).

Respecte als municipis, destaca la davallada de casos -un 40,4%- a la ciutat de Girona.



El perfil

Sis de cada deu persones afectades per la tuberculosi a Catalunya són homes i la mitjana d'edat dels casos és de 44,1 anys.

En la població autòctona, la majoria de casos es donen en persones de més de 65 anys, mentre que en la població nascuda a l'estranger el nombre més alt de casos es troba en el grup d'edat de 25-34 anys. És en el grup de persones nouvingudes on es concentren més casos a Catalunya, amb una taxa d'incidència de 36,3 per 100.000 habitants, quatre vegades superior a la taxa de la població autòctona.

En el cas de la regió sanitària de Girona, el 58% dels casos -70 afectats- són pacients autòctons i el 42% restants, immigrants.

El 82,6% dels casos del 2017 a Catalunya s'han notificat en centres hospitalaris i el 17,4%, en centres extrahospitalaris. En quatre centres (Vall d'Hebron, Bellvitge, Hospital Arnau de Vilanova i Hospital del Mar) se'n van detectar 40 o més casos.

Els factors de risc més freqüents de patir malaltia tuberculosa són el tabaquisme (29,9%), la precarietat social (21,3%), l'alcoholisme (11%), la diabetis (9,7%), i la infecció pel VIH (6,4%), i tots ells són més freqüents en homes que no pas en dones.

Es calcula que una quarta part de la població mundial té infecció tuberculosa latent: és a dir, que està infectada però encara no ha emmalaltit ni pot transmetre-la. Algunes persones amb patologies o factors de risc tenen més risc de desenvolupar la malaltia. Per això, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) té com a objectiu, en la seva estratègia d'eliminació de la malaltia, incidir en la infecció tuberculosa latent.