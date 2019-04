Vox presenta candidatura a cinc municipis gironins

Girona, Figueres, Salt, Olot i Blanes són les quatre localitats gironines en les que la candidatura d'ultradreta ha aconseguit formar una llista. A Girona ciutat el jove Albert Tarradas Paneque encapçala la llista després de ser el candidat provincial més jove del partit de Santiago Abascal a les eleccions generals d'aquest diumenge. El segon de la llista es Francisco Javier Domínguez, coordinador de la formació a la ciutat.

En el tercer lloc es troba María Carmen Comas, enginyer tècnic agrícola i professora de secundària que ja es va presentar pel partit a les eleccions del 2015. En la quarta posició es troba Josep Cartañá, professor emèrit de la UdG i que també va formar part de la candidatura d'ultradreta les anteriors municipals, que finalment no es va presentar. A la llista també es troben noms que havien format part en el passat de llistes electorals de formacions com Falange a altres demarcacions. D'altres partits també provenen noms com la suplent Inés de la Higuera Romero de Tejada, que va encapçalar la primera llista municipal que el PP va presentar a Porqueres, l'any 2015.

Al Gironès, el partit també presenta candidatura a Salt encapçalada per l'exmembre de Plataforma de Catalunya, Sergi Fabri.

A Blanes, el cap de llista és Pedro Bayonas Muñoz, la segona cara visible de la formació a Girona i que ha protagonitzat alguna intervenció a l'ajuntament de la localitat. En la segona posició es presenta Manuel Horrillo Alonso, coordinador d'una empresa de seguretat i control d'accessos. El número 4 també es dedica al món de la seguretat exercint de vigilant.

En el sisè lloc es troba un excandidat del Partit Popular, Juan de Dios Ardila Expósito, que es va presentar per aquest partit a les municipals del 2015 a la localitat de Viator, coneguda per ser una base de la Legió.

Vanessa Risquez Puertollano encapçala la llista de Figueres, que també es presenta al Senat per la demarcació, en aquest cas de suplent. Al segon lloc podem trobar a Luis Miguel Zamorano Cobos, treballador del ministeri de defensa. Al cinquè lloc es col·loca un empresari de la restauració, David Zurita. També trobem noms que havien estat a llistes del Partit Popular com Pedro Ylla, que va estar a la llista dels populars d'Avinyonet de Puigventós l'any 2011 o Aurora Caravaca que ho va fer a la Jonquera el mateix any.

Un vell conegut de la política local d'Olot és el cap de llista per Vox. Ignasi Mulleras, ja va ser regidor de l'ajuntament, formant part de Plataforma x Catalunya. Treballador de la mateixa empresa de seguretat que el número 2 de Blanes, Mulleras va fer-se conegut a tot Catalunya per la seva absolució després de conxorxar per provocar un accident de trànsit al número 1 de la formació Josep Anglada. Van ser absolts després que les gravacions que demostraven el pla s'invalidessin durant el judici. El taxista Antoni Galeote es presenta en la segona posició. A la cinquena es troba una excandidata de Plataforma x Catalunya, Eva Colomer Canalias, que el 2016 es va presentar com a suplent al Senat.