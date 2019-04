Cassà i la Unió de Botiguers tanquen una gimcana lingüística

Quaranta-tres establiments de Cassà de la Selva han tingut exposat, del 7 de març al 8 d'abril, un jeroglífic al seu aparador corresponent a un joc: resoldre un enigma i omplir una butlleta de participació amb la solució corresponent, que s'havia de deixar a la mateixa botiga.

L'objectiu d'aquesta gimcana era doble: per una banda, dinamitzar la xarxa de comerços del municipi; i per l'altra, fomentar la sensibilització lingüística i el joc en català.

L'activitat, organitzada pel Servei Comarcal de Català del Gironès (CPNL), ha comptat amb la col·laboració de la Unió de Botiguers de Cassà i l'Ajuntament del municipi.

S'han recollit 2.160 butlletes, de les quals 2.043 eren correctes. Hi han participat 783 persones, 554 de més de 14 anys, que n'han omplert 1.198. Dels establiments on hi havia enigmes, els responsables destaquen l'estanc Enric Artigues, que va recollir 166 butlletes, i Tot Dolç, que en va aplegar 156.