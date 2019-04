Un conductor molt begut circula vuit quilòmetres en direcció contrària per l'AP-7 entre Fornells i Sant Gregori.

Usuaris de la via van alertar els Mossos d'Esquadra dels fets i van detenir-lo. També li van obrir diligències penals per més que duplicar el límit màxim d'alcoholèmia.

L'arrestat pels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona és un home de 58 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Cabanelles (Alt Empordà). El qual va quedar detingut com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària: per originar un greu risc per a la circulació i per donar positiu a les proves d'alcohol amb un resultat penalment punible.

Els fets van passar cap a les dues de la matinada del passat 22 d'abril, quan diversos usuaris de la via van alertar que un turisme circulava en direcció contrària per l'autopista AP-7, a la sortida de Girona Oest en sentit sud, dins el terme municipal de Sant Gregori.

Ràpidament es va muntar un dispositiu policial per detectar el vehicle i evitar un possible accident. Mentre una patrulla aturava el trànsit en sentit nord, altres dotacions iniciaven la recerca del vehicle temerari. Finalment, els agents van localitzar el turisme aturat al voral del peatge d'accés de l'autopista AP-7, al terme municipal de Fornells de la Selva.

Els policies van comprovar que el conductor, presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques.

En fer-li la prova, va donar un resultat positiu de 0,63 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble del límit màxim, que en aquest cas era de 0,25 mg/l.

Per tot això, els Mossos van detenir-lo com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària.

El detingut, que no tenia antecedents, va passar el dia 22 d'abril a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.