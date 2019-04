Creixen un 39% els accidents de militars destinats a les comarques gironines

L'Exèrcit es troba present en dos punts de les comarques gironines de forma activa: a les bases de Sant Climent Sescebes i Roses. A la base militar Álvarez de Castro, a Sant Climent, aquests efectius de les Forces Armades estan exposats com passa en moltes professions a accidents. A la demarcació de Girona durant l'any passat se'n van produir fins a 25.

Es tracta d'una xifra molt més elevada que l'any anterior, en concret van patir un creixement del 38,89%. Això representa que el 2017 se n'havien produït 18.

A les bases de l'Exèrcit situades a les comarques de Girona hi ha dos tipus de forces armades. A Sant Climent Sescebes hi ha membres d'infanteria del regiment Arapiles 62. L'altra base es troba a Roses, la coneguda com la del Pení, on l'Exèrcit de l'Aire té l'anomenada base de l'Esquadró de Vigilància Aèria (EVA) 4.

El Ministeri de Defensa publica anualment un document on fa públics els accidents i agressions que s'han produït a les Forces Armades i resumeix les dades de sinistralitat que, com a conseqüències d'accidents de caràcter militar, s'han produït durant l'any.

Des del 2011 fins a l'any passat, a les comarques de Girona hi va haver 229 accidents d'aquesta tipologia, que se solen produir en les bases o bé quan fan pràctiques, entre d'altres.

Els accidents de caràcter militar majoritàriament se solen produir en la instrucció del dia a dia, en activitats esportives o bé fent el treball diari, manteniment i neteja.

Analitzant els 25 sinistres de l'any passat a la província de Girona, cal dir que 19 dels accidents van tenir lloc mentre es feien pràctiques esportives, un cas va ser durant el manteniment i, la resta, en altres actuacions (5). En aquestes hi entren des d'intoxicacions alimentàries, intoxicacions per productes químics, incendis o catàstrofes, entre moltes altres possiblitats.

Si es miren les dades globals de tot Espanya del 2018, es pot veure que d'aquest tipus de succés en conjunt han caigut un 5,1%. Durant l'any passat va haver-hi fins a 2.086 incidents mentre que a l'any anterior, 2.200. S'ha de dir que segons les dades de Defensa, set militars van morir durant l'any passat en el marc d'un accident.

Quant a zones d'Espanya amb més afectació s'ha de dir que com és normal són les àrees on hi ha més membres de les forces armades destinades. En aquest cas, Madrid encapçala el nombre de sinistres, amb 350, i en segon terme hi ha Saragossa, amb 250.

Quant a les agressions que han patit els militars, a tot Espanya n'hi ha hagut 12.