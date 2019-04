Dues entitats treballaran per a la conservació de l'os bru al Pirineu

La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) i la Fundación Oso Pardo (FOP) han signat un conveni de col·laboració per treballar per a la conservació de l'os bru del Pirineu. Es portaran a terme projectes per conservar l'hàbitat que inclouen la investigació, la comunicació i l'educació ambiental. A més, s'espera aconseguir una convivència pacífica entre la ramaderia extensiva, l'apicultura i els ossos. Les dues entitats constaten que si bé és cert que la població d'ossos està experimentant un creixement sostingut en els últims anys, «continuen existint factors d'amenaça, com ara la seva escassa població, la pèrdua d'hàbitat de qualitat, o els conflictes entre ossos i activitats humanes».

Afegeixen que cal recordar que l'ós bru està «en perill d'extinció» dins de la nostra normativa i és considerat en la Directiva d'Hàbitats de la Comissió Europea com una «espècie prioritària», la conservació de la qual suposa una responsabilitat especial.

El conveni firmat per les dues entitats conservacionistes comprèn diverses àrees d'actuació. Una de les principals és la defensa de l'hàbitat de l'os davant dels impactes negatius, per a la qual es coordinarà l'acció dels seus respectius equips tècnics i jurídics. En paral·lel es treballarà per millorar la qualitat de l'hàbitat plantant zones d'arbres fruiters silvestres i arbustos. Una altra línia fonamental de col·laboració se centra en el foment de la imatge positiva de l'os.