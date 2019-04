Fridays For Future Girona neteja el Ter i l'Onyar a tres dies de les eleccions

La xarxa que impulsa el moviment internacional Fridays For Future a l'Estat espanyol, Joventut pel Clima, ha convocat durant el dia d'avui una mobilització estudiantil a favor del clima. En el cas de Girona, el moviment Fridays For Future Girona ha iniciat la mobilització a primera hora del matí amb una neteja dels rius Ter i Onyar en el seu pas per la capital gironina. La brossa recollida servirà per construir una escultura que s'instal·larà a la banda esquerra de l'Onyar, al costat de Plaça Catalunya i el Pont de Pedra. Segons el programa, la jornada finalitza a les set del vespre amb una concentració al Pont de Pedra on "es donarà veu a les diferents generacions que parlaran de la crisi climàtica actual i la necessitat d'acció", apunta la plataforma en un comunicat.

La data escollida tres dies abans de les eleccions generals no és casualitat, ja que segons l'organització Joventut pel Clima és necessari "situar la lluita contra el canvi climàtic en lloc prioritari dins l'agenda política". En aquest sentit, la institució defensa que "sigui quin sigui el resultat de les properes eleccions, és fonamental que el nou govern abordi amb mesures eficaces la situació d'emergència climàtica en la qual ens trobem". En aquest sentit, l'organització "denuncia la convivència i la dependència de molts partits vers grans empreses i interessos econòmics que bloguegen polítiques reals contra el canvi climàtic".

El portaveu de Fridays For Future Girona, Lucas Barrero, explica que "principalment el que hem fet és una recollida en el tram d'aiguabarreig entre el Ter i l'Onyar, en la que hem trobat una acumulació de brossa impressionant, al voltant de 50 i 60 bosses de brossa. Posteriorment hem portat els residus al Pont de Pedra i hem dibuixat el símbol d'alerta SOS com a avís i reclam d'ajuda en veure que ens estem quedant sense planeta i hem d'actuar tots". El mateix subratlla que "la mobilització d'avui estava organitzada principalment per denunciar que durant la campanya no hem vist que s'hagi tractat ni donat importància a aquest tema".



Principals reivindicacions de la mobilització

Fridays For Future Girona afirma a través d'un comunicat que "les principals reivindicacions de la mobilització consisteixen a acabar amb la utilització de combustibles fòssils i començar immediatament la transició cap a un model energètic completament renovable". Un dels objectius centrals és que "es redueixi urgentment l'emissió de gases d'efecte hivernacle per evitar la intensificació de les catàstrofes ambientals que ja estan succeint. Així doncs, es reivindica una transformació ecològica que garanteixi una distribució equitativa dels recursos". Fridays For Future assenyala que, des de Joventut pel Clima s'afirma que "més enllà de mesures concretes, és necessari un canvi profund de sistema que deixi de destruir el nostre planeta i sostenir el luxe d'uns pocs amb el patiment de molts".

La convocatòria s'enfoca principalment en fer una crida als joves d'instituts i universitats, però també a la resta de la societat, a adherir-se a la mobilització i a les accions previstes al llarg del dia d'avui. En l'informe de Fridays For Future Girona s'indica que la informació detallada sobre les convocatòries a cada província es publicarà a partir de la web de Joventut pel Clima: http://juventudxclima.es/