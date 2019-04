Vilablareix estrena un punt de recàrrega de vehicles elèctrics

Vilablareix ha posat en marxa el primer punt de recàrrega de vehicles elèctrics, ubicat al carrer Roger de Llúria, a la zona del Centre Cultural Can Gruart. La instal·lació consta d'un carregador semi ràpid per a vehicles elèctrics i una plaça d'aparcament per a qui l'utilitzi.

Es tracta d'un punt amb connector tipus 2 i una potència de càrrega de 7,3 kW; cada hora equival a una autonomia de 40 quilòmetres. El servei és gratuït, les 24 hores del dia i amb una limitació de 2 hores per càrrega.