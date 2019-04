Atenen més de 140 dones cada mes per violència masclista a Girona

La violència masclista s'ha enquistat a les comarques gironines. Es tracta d'una xacra que fa pocs dies es va endur la vida d'una veïna d'Olot i que malauradament no deixa de ser actualitat.

El nombre denúncies s'estabilitza i això suposa que de mitjana hi hagi més de 140 dones que pateixen maltractaments cada mes ja siguin de tipus físic o psicològic. Aquesta xifra s'extreu de les dades dels primers trimestres dels últims quatre anys a les comarques de Girona.

Entre el gener i el març hi ha hagut fins a 404 víctimes d'aquesta xacra. Per una banda, 338 dones que han estat víctimes de la violència masclista en l'àmbit de la parella i 66 en l'àmbit familar. Una xifra que es manté força estable en els últims anys.

S'ha de dir, però, que l'any 2008 es va tancar com l'any amb més vícitmes de violència masclista -des del 2008- a les comarques de Girona amb 1.558 dones.

En l'àmbit de la parella és el tipus de violència masclista que més es denuncia i que ha anat sortint més a la llum els últims anys però els experts recorden que són unes dades que figuren la punta de l'iceberg d'una xacra en part encara silenciada.

Aquest enquistament del problema es pot veure amb les dades de denúncies també. N'hi ha unes 340 de mitjana cada primer trimestre des del 2016 fins al 2019.

Les dades publicades pel Departament d'Interior i que publicita també l'Institut Català de les Dones mostren que, per exemple, durant entre els mesos de gener i març d'enguany s'han denunciat fins a 348 casos de violència masclista en l'àmbit de la parella i s'han tractat a les Unitat d'atenció a les víctimes. Una persona més que l'any passat pel mateix període i 18 menys que fa tres anys. L'any 2016, en canvi, la xifra de denúncies del primer trimestre van ser inferiors amb 320 demandes interposades.



Més detinguts

El que sí que és més destacable d'aquest 2019 són el nombre de detinguts. Ha crescut, passant dels 128 als 132 del primer trimestre de l'any passat. D'aquests, tots eren majors d'edat.

Un altre aspecte d'interès són els trencaments de condemna en l'àmbit de la violència masclista en parella. Aquí hi entren casos en què els maltractadors se salten les mesures que acorden els jutges com, per exemple, les ordres d'allunyament, la prohibició de comunicació, entre altres. Dels últims quatre anys, el primer trimestre del 2017 és quan n'hi va haver 51 casos. Mentre que entre gener i març d'enguany, se n'han produït 38.

La violència masclista en l'àmbit familiar és aquella que es realitza contra una dona però la perpetra un home de la mateixa família i que no és la parella de la víctima. Aquest tipus de xacra com es pot veure al quadre de les xifres és molt menor però això no significa que no existeixi.

Al contrari, sovint es dona quan una mare pateix la violència per part d'un fill i les denúncies sovint no acaben materialitzant-se a causa del lligam que hi ha. A poc a poc, però, a mesura que es fa més pedagogia des de diversos fronts socials comencen a sortir a la llum.



18 arrestats en l'àmbit familiar

A la Regió Policial de Girona, per exemple, durant el primer trimestre d'aquest 2019 hi ha hagut 66 dones ateses i s'han presentat 52 denúncies. Els Mossos d'Esquadra i les policies locals han detingut fins a 18 persones. D'aquests, un dels homes era menor d'edat. En aquest cas, els trencaments de condemna han sigut zero mentre que el mateix període de l'any ­passat se'n van donar cinc casos. Una dada que destaca dels últims quatre és que entre gener i març de 2018 van tractar-se fins a 192 dones a les unitats d'atenció a les víctimes.