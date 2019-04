Els Bombers aixequen la vaga d'hores extres després d'arribar a un acord amb el Govern

Els Bombers han aixecat fa una setmana la vaga d'hores extres que van començar al desembre després d'arribar a un acord amb el Govern, segons va avançar el diari Ara i han confirmat fonts sindicals i de la direcció general. El pacte subscrit pels sindicats encara ha de ser ratificat per diferents organismes abans de la signatura formal, però els bombers ja van votar fa alguns dies que avalaven aquest preacord i que tornarien a fer hores extres voluntàries.

Antonio del Rio, de la UGT, va explicar que han aconseguit revertir el decret que augmentava la jornada en 102 hores «sense molta afectació retributiva». Des de CCOO, Joan Biescas va apuntar que també s'equipararà el preu de l'hora extra al de l'ordinària. La previsió és signar l'acord durant la segona setmana de maig, han indicat fonts de la Direcció General.

Del Rio va afegir que el Govern s'ha compromès a estudiar millores econòmiques quan la situació pressupostària canviï. Biescas, per la seva part, va constatar que la reducció de la jornada implicarà que els bombers encara facin més hores extres, però en aquest cas seran voluntàries. «És un acord de mínims, però ara cal un compromís polític clar d'intentar treure el cos de la misèria en la que estem», va advertir.

Aquest preacord l'ha de ratificar la Comissió de Retribucions del Departament d'Economia i per la Mesa General de Funció Pública. Després d'aquests tràmits hi haurà la signatura formal i el pacte serà vigent per 4 anys, fins al 31 de desembre del 2022.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va afirmar que el Departament està «satisfet» amb el preacord que espera que s'acabi ratificant. Buch va recordar que quan va assumir el càrrec el cos dels Bombers estava en un estat «crític» tant en nombre d'efectius com de recursos materials i infraestructures.

«Ara mateix tenim un preacord i no ens pertoca a nosaltres pronunciar-nos, només podem dir que esperem que arribi a bon port», va afirmar el conseller qui va ressaltar que això ha permès, ara per ara, acabar amb el tancament de parcs per falta d'efectius. «Esperem que tot això agafi velocitat de creuer i puguem abandonar el conflicte per posar-nos en marxa tots plegats», va exposar Buch.