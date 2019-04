Enxampats quan fugien després d'intentar robar en una casa a Palol d'Onyar

Els agents van trobar un dels lladres corrent per la carretera i l'altre, amagat entre matolls

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que havien intentat robar en una casa de Palol d'Onyar. Els van enxampar mentre fugien corrent per la carretera.

Els arrestats per agents de la comissaria de Gironasón dos homes, de 25 i 31 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Sant Feliu de Guíxols. A qui s'acusa de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori amb força, en grau de temptativa.

Els fets van ocórrer el dimarts cap a un quart de cinc de la tarda, quan es va produir un robatori amb força a l'interior d'una casasituada al carrer de l'Arç del nucli de Palol d'Onyar, dins el terme municipal de Quart.

Dos homes van forçar la porta d'accés amb una palanca però a l'interior hi havia el propietari que els va cridar l'atenció. Els lladres, en veure's descoberts, van marxar corrents.

Ràpidament, els agents van muntar un operatiu per tal de localitzar aquestes dues persones. A la poca estona una de les patrulles va localitzar un dels sospitosos corrent per la carretera C-250, el van interceptar i detenir. Uns minuts més tard, una altra patrulla va localitzar el segon sospitós amagat darrere uns matolls i, després d'identificar-lo, també el van detenir.

Seguidament, els policies van localitzar el vehicle amb el qual les dues persones van arribar a la zona i que estava aparcat prop de la casa on havien volgut robar. Dins hi havia una bossa amb material divers com bossetes amb monedes i bitllets de diversos països, un telèfon mòbil i un rellotge d'alta gama.

Per aquest motiu, els mossos investiguen la participació d'aquestes persones en altres robatoris.

Els detinguts, que tenien antecedents, van passar el dia 24 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat.