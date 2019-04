L'Ajuntament de les Planes ha augmentat la vigilància als gorgs per evitar la presència de cotxes mal aparcats en els camins privats i els mals hàbits. Segons va explicar l'alcalde Eduard Llorà, en­guany han contractat dos vigilants privats i un controlador d'aparcaments.

Els vigilants tindran presència a la zona dels gorgs un de cada dos dies, mentre que l'any passat hi eren un de cada tres dies. Els vigilants, en els períodes de vacances de l'any passat, van posar unes 200 multes. Van ser 300 sancions ­menys que la temporada anterior, quan van posar 500 multes.

«La major part són sancions de 300 euros per no respectar un senyal de prohibit el pas que si es paguen amb celeritat, baixen fins a 150 euros», va explicar. En anys anteriors les sancions anaven de 50 fins a 100 euros perquè no hi havia senyal de prohibit el pas i les multes eren per aparcar malament o per males actituds. Va puntualitzar que han cobrat el 95% de les sancions.

Llorà va recordar el fet que van poder posar el senyal de prohibit el pas als camins en direcció als gorgs a partir de la creació d'un aparcament. L'àrea d'estacionament va tornar a entrar en servei durant les acabades vacances de Setmana Santa. Va explicar que en els últims tres dies de les vacances van aparcar-hi uns 200 vehicles. Va puntualitzar que no van ser dies aptes per al bany perquè va ploure i les temperatures van ser baixes.

L'alcalde va indicar que estacionar té un cost de cinc euros per dia amb la particularitat que si al final del dia el conductor torna una brossa amb escombraries, li retornen un euro.«Els diners serveixen per pagar el controlador de l'aparcament», va explicar. «O sigui, si netegen el gorg, se'ls retorna un euro», va afegir.

Llorà va assenyalar que a més de sancionar els vehicles que entren als camins privats, els vigilants posen multes a les persones que tenen música amb volum, que fan pícnic o que deixen els gossos deslligats. «Les coses que molesten els altres», ha resumit.

El control ha reduït la presència de residus i contenta els veïns de les masies de la zona. No obstant això, ha reduït el nombre de visitants. «Els que venien a passar a fer pícnic amb la música a tot volum i amb el gos desligat no venen tant», va oposar Llorà. En canvi, segons ell, la major part dels visitants ara són persones respectuoses amb la natura, a les quals no els fa res caminar des dels aparcaments fins a la zona dels gorgs per practicar el senderisme, la fotografia de natura o el bany.

A més, segons el seu criteri, com que deixen el cotxe tot el dia a l'aparcament, aprofiten per visitar el nucil urbà. La presència de visitants dins del poble, segons Llorà, suposa un benefici per a les botigues i per al restaurant.