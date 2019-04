Olot exercirà d'acusació popular en l'assassinat de la treballadora social

L'Ajuntament d'Olot va fer ahir un ple extraordinari per tal d'aprovar, segons paraules de l'alcalde, «exercir l'acusació popular contra l'assassí d'Irene López per intentar garantir que s'apliqui la llei amb tota la contundència davant d'un fet d'aquestes característiques».

L'alcalde, Josep Maria Corominas, va explicar que la decisió va ser presa poc abans del ple amb el vistiplau dels portaveus de tots els grups municipals. També va explicar que la decisió va estar presa amb el consell dels serveis jurídics de l'Ajuntament.

Corominas va apuntar que «hem de fer alguna cosa per evitar que els feminicidis es converteixin en una circumstància normal del caps de setmana».

Abans d'exposar la decisió del municipi de personar-se en el judici contra el policia nacional que va disparar l'arma contra la seva parella , Corominas va repetir les condolències a la família de la víctima i va fer una crida a la reflexió de la societat. «En especial als homes», va matisar. També va expressar sentiments, segons va dir, de «tristesa, ràbia i impotència».

L'assassinat d'Irene López, de 44 anys, va tenir lloc divendres dia 19 d'abril a la nit. En aquella nit, la seva parella va disparar contra ella amb resultat fatal. Després, l'agressor es va disparar a si mateix a la templa. El tret li va provocar una lesió en el nervi ocular i va haver de ser traslladat en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Giron,a on es recupera.

Dilluns, el jutge d'instrucció 1 d'Olot, que porta els casos de violència domèstica, es va traslladar a l'hospital Trueta de Girona per prendre declaració a l'arrestat, el qual es va acollir al seu dret a no fer-ho.

El seu advocat ha sol·licitat que s'analitzin mostres de sang i d'orina del sospitós per determinar el possible consum de tòxics.

L'home, originari de Madrid, té 38 anys i estava destinat a la comissaria de Camprodon. Segons fonts del cas, la parella mantenia una relació des de feia un any i mig.