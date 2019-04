Ensenyament evitarà renúncies a l'obra de l'escola de Santa Pau

L'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (ERC-AM), ha anunciat que el Departament d'Ensenyament evitarà que el pròxim adjudicatari renunciï a les obres d'ampliació de l'escola del poble.

Segons l'alcalde, el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va reunir-se amb ell fa pocs dies i li va explicar que el Departament posarà més diners en els treballs o reduirà una mica l'obra per evitar que el concurs quedi desert. En tot cas, el concurs per l'adjudicació de les obres està pròxim i hi ha una partida assignada.

Pel desembre, les obres estaven licitades i s'havien de començar a primers d'any. Va ser quan l'única empresa que s'havia presentat i havia guanyat el concurs es va retirar.

La retirada ha suposat un reinici del procés administratiu per l'adjudicació de l'obra. Les obres han de permetre ampliar el centre amb tres noves aules i altres espais per a una cinquantena d'alumnes més. Actualment l'escola Joan Maragall té uns 150 alumnes des d'educació infantil fins a primària.

Es tracta d'una xifra d'alumnes que segueix una línia ascendent des de fa anys. L'augment continuat d'alumnes fa que Ensenyament hagi hagut de posar 2 mòduls prefabricats per encabir-los.