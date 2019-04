Un fill de la maternitat d'Elna tanca un cicle sobre memòria històrica

Una conferència amb el testimoni de Serge Barba, nascut a la maternitat d'Elna, va tancar ahir el cicle «Abril de memòria històrica», que durant aquest mes ha organitzat el grup de treballadors GenTalent de la Generalitat Girona.

Barba va participar en un acte d'homenatge a la maternitat d'Elna que es va fer ahir al matí a l'Auditori Josep Irla de la Generalitat a Girona, durant el qual el delegat del Govern, Pere Vila, va recordar que la memòria «s'ha de sacsejar perquè mai no hem d'oblidar». També va assegurar que no hi ha res millor en una societat que el respecte a l'altre i que la Maternitat d'Elna és l'exemple més clar d'aquest respecte.

L'acte va comptar amb la intervenció de Lluís Fontané, president del Triangle Blau, l'Associació per a la Preservació i Difusió de la Memòria Històrica. També es va visionar un documental sobre la maternitat cedit pel Servei de Patrimoni i Catalanitat del Municipi d'Elna, així com un document audiovisual que recull els millors moments del cicle. Aquest no només coincideix amb els 80 anys de l'inici de l'exili per a milers de persones després de la guerra civil, sinó que va homenatjar la maternitat d'Elna tot coincidint amb què l'edifici de la Generalitat a Girona disposa d'una sala que porta el seu nom.

La primera activitat va consistir en penjar fotos de la maternitat a les escales de l'edifici de la Generalitat, on els treballadors podien deixar escrites les paraules que els suggerien les imatges. D'aquí va sortir un núvol de paraules que va servir per fer un punt de llibre per Sant Jordi.

En la segona activitat es van convidar els treballadors a elaborar de manera col·laborativa un mural a la Sala Elna, en forma de mosaic.