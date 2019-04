La comunitat musulmana arriba als 87.302 fidels a Girona

A les comarques gironines hi ha actualment 87.302 persones de confessió musulmana, més d'un miler més que un any enrere. Així es recull en l'Estudi Demogràfic de la Població Musulmana elaborat conjuntament per la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya i l'Observatori Andalusí.

La xifra no ha parat d'augmentar en els darrers anys. Si el 2012 eren 73.841 els creients d'aquesta religió residents a la província, un any després ja superaven els 76.331 i, entre el 2013 i el 2014 és quan es va produir el salt més gran, amb un increment de l'11,41% fins a arribar als 85.440 el 2015 i 85.582 el 2016.

Pel que fa a la nacionalitat, aproximadament un 40% de la comunitat musulmana resident a les comarques gironines té la nacionalitat espanyola, segons les estadístiques de l'informe, que fa servir dades de l'Administració General de l'Estat i la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya.

Així, el 31 de desembre del 2018 hi havia a Girona 33.875 musulmans de nacionalitat espanyola, un 1,59% més que fa un any, quan eren 33.345.

Pel que fa als de nacionalitat estrangera, s'han incrementat un 1,27% entre el 2017 i el 2018, fins assolir els 53.427.

El volum de fidels espanyols s'ha més que doblat respecte al 2012, quan tot just eren 15.594 i representaven el 21% de la comunitat a Girona.

Des de llavors, ha anat augmentant aquest grup, que inclou els musulmans que van arribar a la província des dels seus països d'origen i s'han nacionalitzat, fills d'estrangers nascuts aquí i també gironins que han decidit convertir-se a l'islam.

En canvi, el col·lectiu de musulmans estrangers ha viscut la tendència inversa: dels 58.247 que hi havia el 2012 als 53.427 que hi havia a finals de l'any passat, el que representa un descens del 9,02%. El 2018 és el primer any, des del 2011, que la xifra de fidels musulmans de nacionalitat estrangera creix respecte a l'any anterior.

Mig milió a Catalunya

Segons les dades de l'informe, una quarta part dels prop de 2 milions de musulmans que viuen a l'Estat ho fan a Catalunya. En total, són 533.600 els fidels d'aquesta religió a les quatre províncies catalanes, pels 1.993.675 adeptes que hi ha a tot l'Estat.L'estudi demogràfic del 2018 assenyala Barcelona, Ceuta, Madrid i Melilla com els municipis de l'Estat amb més conciutadans musulmans, si bé per percentatge de població significativa al municipi destaca Salt, Albunyol (Granada), La Mojonera o Níjar (Almeria).