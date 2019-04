Més de 300 gironins majors de 25 i 45 anys s'examinen a la UdG per poder estudiar una carrera l'any que ve

Un total de 312 aspirants a entrar a la universitat el curs vinent majors de 25 i 45 anys han començat les proves per poder cursar una carrera. Els exàmens s'han iniciat aquest dissabte amb la part comuna que inclou les proves de català, castellà i comentari de text, a més de la llengua estrangera que s'hagi triat. La part específica – que com la llengua estrangera només la fan els que s'examinen a Majors de 25 anys – es farà el dissabte 4 de maig. En aquest sentit, la majoria dels que s'han apuntat a fer les proves a la Universitat de Girona (UdG) han escollit la branca d'Humanitats i Ciències Jurídiques, seguit de les Ciències de la Salut. Pel què fa a idioma estranger, la gran majoria (245) han optat per l'anglès, seguit del francès (22).

Està previst que les notes es puguin consultar a partir del 22 de maig. A partir d'aleshores s'obre un període de tres dies de revisió per a aquells estudiants que no estiguin d'acord amb la nota. El 27 de maig els alumnes que no hagin demanat una revisió es podran descarregar el certificat, mentre que els que estiguin pendents d'aquest tràmit, no ho podran fer fins el 3 de juny.

Aquest dissabte també s'han fet les Proves d'Aptitud Personal (PAP), requisit indispensable per aquelles persones que volen estudiar un grau en Educació Infantil i Primària. En total, s'han matriculat a les comarques de Girona 517 persones. Aquestes proves es feien habitualment després de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), però aquest any s'han decidit avançar per alleugerir la càrrega lectiva als alumnes. Els resultats se sabran el proper 22 de maig, i comptarà amb una nova convocatòria extraordinària al juliol.