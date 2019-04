UGT vol aturar el trasllat de la sala de Bombers per «inseguretat»

El sindicat UGT Bombers denuncia una sèrie d'»incompliments» a la nova sala de control de la regió i les dependències del cap de la guàrdia territorial de la Regió d'Emergències de Girona. Aquest sindicat va presentar el 10 d'abril una denúncia a Inspecció de Treball on s'assegura que hi ha diverses problemàtiques sobre temes de seguretat i higiene a les instal·lacions, que s'han d'estrenar en breu a la seu de la Generalitat a Girona, l'antic hospital Santa Caterina.

El sindicat reclama «aturar el trasllat de les dependències» tant de la Sala com les del cap de coordinació Territorial a la nova seu, segons es diu a la denúncia «fins que es compleixi i tingui resolts la totalitat dels incompliments que posen en risc els treballadors de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) i de la resta de l'edifici».

Actualment la sala regional i la seu del cap de guàrdia es troben al parc de Bombers de Girona i quan es va decidir situar en aquest punt del centre de Girona, l'any 2014, els comandaments i caps de guàrdia de la zona van informar el Govern que no era una «decisió encertada» perquè consideraven que hi havia «alternatives més viables per estudiar».

A partir d'aquí recorda la UGT que s'ha reclamat en diverses ocasions informació sobre els «incompliments de la normativa vigent actual» que segons la seva opinió té el nou emplaçament. Entre aquests hi ha problemes de seguretat i higiene. I aseguren que «hi ha incompliments legislatius molt greus que afecten directament la seguretat dels treballadors del cos de Bombers» i destaquen que els comandaments i sotscaps de guàrdia «no disposem de cap informe d'idoneïtat operativa». El cap dels serveis territorials d'Interior a Girona, Albert Ballesta va afirmar ahir desconèixer la denúncia a Inspecció de Treball i pel que fa al trasllat, va dir que està previst i que si bé, com han denunciat els sindicats hi ha hagut un problema de la xarxa, aquest si «el dimarts se soluciona, ja s'hi podran traslladar» i va assegurar que la nova sala està totalment preparada i serà operativa pel cos de Bombers.



Les deficiències

En la denúncia s'anomenen fins a deu incompliments. Asseguren que la zona del cap de guàrdia s'ha de diferenciar com a zona «residencial habitatge» i que això es contradiu amb la resta de l'edifici, que és administratiu. I diu que com no hi ha aquesta sectorització «no es poden utilitzar aquestes instal·lacions pel risc greu que comporten en àmbit d'incendis per a tot l'edifici». També destaquen que hi ha un «risc greu per a la ventilació» i també destaquen que hi ha problemes pel que fa a «l'extracció de fums». També destaquen que pot suposar un problema d'higiene que no hi hagi «una línia de transició de zona bruta amb pas a la zona neteja i assecat d'equips» i a més, diuen que personal que haurà anat a incendis haurà de passar per dependències generals de l'edifici i els treballadors es veuran «exposats per contaminació de substàncies produïdes en un incendi». I finalment també destaquen que no compten amb «mitjans per rentar i assecar» els equips.