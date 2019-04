Cassà tindrà un aparcament de 50 places

L'Ajuntament de Cassà ha aprovat un conveni de lloguer per fer un nou aparcament públic a l'antiga fàbrica Rich Xiberta, a la carretera provincial. L'espai constarà d'unes 50 places d'aparcament.

Des d'Esquerra es valora molt positivament aquest conveni, ja que permetrà incrementar les places d'aparcament públic a Cassà de la Selva, que se sumen a les més de 180 places noves creades al llarg dels últims quatre anys, i que quedaran també complementades amb aquest nou espai d'aparcament a la carretera provincial, i l'espai d'aparcament que es farà entre el carrer Hospital, Doctor Robert, i Primitiu Artigas a l'antiga fàbrica de Can Molina, d'unes 40 places més.

Rehabilitar dos carrers

En aquest mateix ple en què es va aprovar el conveni, també es va anunciar l'elaboració del projecte per continuar la rehabilitació del nucli històric, continuant per la fase corresponent al carrer d'Indústria, on, segons l'equip de govern, s'aprofitarà també per renovar l'antiga canonada que subministra aigua potable al municipi que passa també per sota del carrer d'Indústria i la Bisbal, al mateix temps que també s'arranjarà aquest últim carrer.

En la mateixa sessió plenària, el consistori també va dotar pressupostàriament el projecte pel desenvolupament, digitalització, promoció, i senyalització de diverses rutes amb bici i a peu que donen a conèixer els veïnats, les Gavarres i el poble de Cassà i alguns dels seus indrets amb més encant o interès històric o natural.



Exposició surera permanent

Coincidint amb la Fira del Tap i el Suro 2019, que se celebra a finals de maig i inicis de juny, l'Ajuntament també va explicar que, s'inaugurarà a l'espai de Can Trinxeria una zona d'exposició permanent relacionada amb la indústria surera i el món del suro. En aquest cas, aquest espai estarà dedicat al paper de les dones en la indústria del suro, i serà visitable al llarg de tot l'any, un cop s'hagi inaugurat.