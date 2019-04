Disset dones han mort per un crim masclista a Girona en els últims 12 anys

La concentració que es va fer davant l'ajuntament d'Olot com a rebuig al crim d'Olot d'aquest mes d'abril.

La concentració que es va fer davant l'ajuntament d'Olot com a rebuig al crim d'Olot d'aquest mes d'abril. foto: xavier valeri

Fa una setmana, la ciutat d'Olot es llevava amb un crim masclista. Es tracta de la dissetena víctima mortal en mans de la seva parella o exparella des de l'any 2008 a les comarques de Girona. La violència masclista s'ha convertit en una xacra que sembla no tenir aturador i així ho mostren les dades de denúncies i víctimes, que semblen haver-se enquistat els últims temps.

Aquests casos són la punta de l'iceberg, diuen els experts. Però el que és clar és que unes 140 dones cada mes han de ser ateses per la policia a la Regió Policial de Girona i es presenten de mitjana el mateix nombre de denúncies ja sigui per violència masclista en l'àmbit de la parella o en el familiar.

Les històries que han tingut un final tràgic són poques, però només una ja fa saltar les alarmes de la societat i de tots aquells que es dediquen a prevenir i intentar frenar aquest tipus de violència contra la dona. Aquesta va des del maltractament físic o psicològic o també, fins i tot, passa per la violència de caire sexual.

L'assassinat de la Irene López, la veïna d'Olot de 44 anys, va tenir lloc el 20 d'abril. La víctima del crim masclista va morir a mans de la seva parella, un policia nacional, César Vegas, que després de disparar-li diversos trets es va intentar suïcidar emprant la seva arma reglamentària, però no va morir. Aquest assassinat va succeir el dissabte passat de matinada, i el jutge, després de prestar-li declaració a l'hospital Trueta, on es recupera –tot i que no va obrir boca-, aquest dilluns va decidir enviar el policia nacional a presó pels fets.

Aquest és un dels casos que han marcat la història criminal dels últims dotze anys a la província de Girona i el més recent. Però, l'any passat, dos casos van trasbalsar també de forma molt profunda aquesta àrea. I és que dues dones van perdre la vida a mans de la seva exparella. Un d'ells també va sacsejar la Garrotxa. En aquest cas el crim va produir-se el dia 6 d'octubre: un home va matar a trets la seva dona -Ana María Giménez, de 48 anys-, que comptava amb una ordre d'allunyament per violència masclista, i també va atropellar la filla en un carrer de Sant Joan les Fonts. Tot això, abans de fugir i suïcidar-se en una zona boscosa del municipi de Montagut-Oix. Un mes abans del crim, els Bombers i la policia van localitzar 29 bidons de benzina al soterrani de la casa on vivia la parella. Llavors, el presumpte autor de l'assassinat va ser detingut. El jutge d'Olot el va deixar lliure i li va imputar un presumpte delicte d'amenaces lleus i una ordre d'allunyament i incomunicació.

Quatre anys sense morts<(h2>El 2018 va ser un any de dos crims masclistes i s'ha de dir que no n'hi havia hagut cap des del 2014. L'altre assassinat que va consternar la societat gironina es remunta al 9 d'abril de l'any passat. I és que un home va matar a ganivetades la seva dona davant dels tres fills. La difunta es deia Patricia Zurita i tenia 40 anys. A més, el presumpte agressor es va intentar suïcidar després de cometre el crim. El fill petit va intentar aturar el pare quan s'autolesionava. La parella estava en procés de separació. L'homicida va ingressar a presó.

Des del 2014 hi havia hagut una treva pel que fa a crims d'aquesta xacra, i un any abans, el 2013, va haver-hi un dels casos més recordats a la província. Un expolicia de Girona va matar la cunyada i va intentar degollar la seva dona. L'home va cometre el crim davant les dues filles de la difunta. L'assassí, Antonio Alcaraz, és a presó, i se li va imposar una pena de 35 anys.

Quant a les dades públiques del Departament d'Interior, es pot veure que hi ha un any molt devastador a Girona. El 2010 quatre dones van morir a mans de maltractadors. Dos dels crims van produir-se a Salt. Farida Barhmouni, de 46 anys, va morir a mans del seu home. I al cap de pocs dies, Mònica González, de 32 anys, va ser degollada. Al juliol, uns altres fets van sacsejar Girona, quan Olena Kaplina, de 37 anys i d'origen ucraïnès, va morir en caure al buit des d'un sisè pis i es va detenir l'ex-xicot.

Aquests són alguns dels crims masclistes dels darrers temps, i el Dia de les Esquadres, el cap dels Mossos a Girona, el comissari Josep Milán, posava èmfasi en aquest tipus de delictes i va mostrar un fort rebuig contra la violència masclista. Va dir que «malgrat els esforços, els resultats no milloren» i va instar la societat a preguntar-se què es pot fer per lluitar-hi des de tota la societat.