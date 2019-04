Olot aprova els preus públics dels serveis municipals

L'Ajuntament d'Olot, en l'últim ple, va aprovar les escoles bressol l'Escola d'Expressió, l'Escola de Música, els programes per a la gent gran, les activitats de l'Estiu Riu i els preus de la piscina municipal per l'estiu d'enguany. L'aprovació es va fer amb l'abstenció d'Olot en Comú i la CUP.

Xavier Garcia (OeC) va reclamar la tarifació social, cobrar segons la renda dels usuaris. Anna Descals (CUP) va definir de vergonya que en tot el mandat els grups municipals no hagin arribat a un acord per implantar la tarifació social. «Els equips tècnics ho van treballar i es va plantejar una manera de fer i ens ho hem deixat estar», va dir. Va considerar un error no haver demanat els ingressos familiars en les preinscripcions a les escoles bressol.