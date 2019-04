Queixes pel funcionament dels llocs de càrrega de cotxes elèctrics al ple d'Olot

Queixes aparegudes en les xarxes socials referents al funcionament dels llocs de càrrega de cotxes elèctrics van arribar al ple d'Olot.

En l'apartat de precs i preguntes, el regidor Xavier Garcia (OeC) va plantejar: «Hi ha hagut queixes a les xarxes socials realitzades per usuaris pel mal funcionament dels llocs de càrrega dels cotxes elèctrics». Va explicar que els usuaris dels cotxes elèctrics no poden planificar viatges si els llocs de càrrega no funcionen correctament.

Una de les queixes penjades exposa: «Si no funciona millor, organitzaré els meus desplaçaments sense dependre d'aquest lloc de càrrega. No hi ha cap telèfon de contacte.

El regidor d'Espai Públic, Josep Gelis, va explicar que en les últimes setmanes els llocs de càrrega han tingut desconnexions de la xarxa en moments determinats. Gelis va explicar que l'empresa encarregada del servei ara ho repara. Va apuntar que aviat estarà solucionat i que ara hi ha una mitjana d'ús de quatre cotxes diaris.