Detecten a Ripoll bernats marbrejats, una xinxa asiàtica

L'espècie es va detectar per primer cop a Catalunya a la UdG DdG

L'Ajuntament de Ripoll ha informat de la detecció d'exemplars de bernat marbrejat (Halyomorpha halys), un bernat o xinxa exòtica procedent de l'Àsia, que es distingeix d'altres bernats autòctons per disposar d'unes bandes blanques que té a les antenes. Es va detectar per primera vegada a Europa el 2007 i el 2016 a Catalunya, concretament al campus de la Universitat de Girona.

L'insecte no pica a les persones ni a animals ni tampoc transmet malalties. S'alimenta principalment de plantes dels parcs i cultius agrícoles i la seva afectació se centra sobretot en arbres fruiters i ornamentals, cultius hortícoles i extensius.

Segons el comunicat del consistori, aquest insecte procedent de l'Àsia resulta «molt molest i comporta certa alarma perquè té la particularitat d'hivernar dins les construccions (edificis, magatzems, cases) i els vehicles». Si es veu amenaçat, desprèn una forta i desagradable olor.

En cas de detectar-se en habitatges, es recomana evitar l'ús d'insecticides per la poca eficàcia d'aquests. La millor opció per reduir la seva presència és aspirar-los i submergir-los en aigua. I en el cas de parcs i jardins es demana fer un control i actuar de forma ràpida per evitar la seva propagació.

D'altra banda, es demana als ciutadans que el detectin que li facin una foto al dors i al ventre i que la publiquin al web https://natusfera.gbif.es/projects/hh-wanted, oberta per rebre les notificacions ciutadanes. El Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) conjuntament amb l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) està fent el seguiment i estudi de la presència d'aquest insecte en el nostre territori i vetllen per reduir-ne la seva propagació.