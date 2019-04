L'olotina Roser Matas guanya el Concurs del Cartell de la Fira d'Indians

Roser Matas, professora de física i il·lustradora de vocació, d'Olot, ha guanyat l'XI Concurs del Cartell de la Fira d'Indians de Begur d'enguany, que arriba a la seva XVI edició, amb l'obra «GardenArt». El cartell guanyador, que era un dels 13 presentats en aquesta edició, combina elements vegetals, ja que aquest any la temàtica de la Fira està dedicada als jardins indians, amb personatges vestits d'època. «M'he documentat per saber la tipologia de les plantes dels jardins indians i, al mateix temps, com que m'agrada posar-hi personatges, saber com anaven vestits», va recordar Matas. Va recollir el premi de mans d'Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica i Turisme.