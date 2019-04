Més de 700 escolars participen en el 32è Concurs de Murals de Sant Jordi de Blanes

Blanes va viure al llarg de tot el matí d'ahir i fins al migdia la celebració de la 32a edició del Concurs de Murals al Carrer, que va comptar amb la participació de més de 700 escolars d'arreu del municipi, i també -fora del concurs- de membres de l'Associació KEDEM, que dona suport a joves i adults amb discapacitats intel·lectuals. Aquest és l'acte més multitudinari que s'organitza en aquesta població de la comarca de La Selva amb motiu de la Diada de Sant Jordi i que, a més a més, compta amb una llarga i arrelada tradició.

L'esdeveniment va tenir lloc al Passeig de la Mestrança, on els petits artistes, acompanyats de pares, mares i familiars, van repartir-se per pintar fins a una setantena de murals.

Durant els darrers anys el concurs ha estat estructurat en dues categories principals, la «A» per a nois i noies de 3r i 4t d'educació primària, de 8 a 10 anys; i la «B», de 5è i 6è de primària, d'11 i 12 anys d'edat. Com a novetat i només per a l'edició d'aquest 2019, s'ha introduït una nova categoria en commemoració pels 700 anys de la Parròquia Santa Maria. A més, per aquest motiu, a banda de la temàtica lliure que hi havia generalment per crear els murals, enguany s'hi ha afegit un tema específic relacionat amb aquesta efemèride.

Cap al migdia i una vegada finalitzat el concurs, es van destriar els guanyadors i guanyadores, comptant amb un jurat qualificador encapçalat per l'alcalde de Blanes i regidor de Cultura, Mario Ros, acompanyat del tècnic de l'Àrea de Cultura i Festes, Pere Box. També es va comptar amb la col·laboració de Judit Escayola, artista plàstica; Òscar Romero, de l'Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa; i Fina Albertí, en representació de la Comissió dels 700 anys de la Parròquia Santa Maria.

Es van atorgar dues mencions especials, una per a cadascuna de les dues categories, a les composicions que millor van reflectir algun dels aspectes vinculats amb l'espai de la parròquia. D'altra banda, també es van triar dos primers premis en cadascuna de les categories «A» i «B».