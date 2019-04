S'investiga la mort d'un home després d'una baralla en un bar a Sils

Un home de 45 anys i nacionalitat romanesa va morir ahir després d'una barralla a l'interior d'un bar al carrer Major, a tocar l'estació de tren de Sils. En sortir a fora va caure desplomat. Inicialment, segons van informar Mossos, tot indicava que hauria patit algun tipus d'indisposició. En intentar reanimar-lo es va localitzar una lesió al pit causada per algun objecte tallant. Mossos investiga i fins ahir al vespre no s'havien produït detencions. L'autòpsia haurà d'aclarir les causes de la mort.

Els fets van passar pels volts de les quatre de la tarda. La víctima que ocupava una masia a la població es va discutir a l'interior del local per un tema relacionat amb el gos. S'investiga si podria haver estat agredit amb una ampolla trencada i si això va ser la causa de la mort.