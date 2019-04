L'Ajuntament d'Olot estudia la forma de pagar els estudiants en pràctiques

L'Ajuntament d'Olot va aprovar constituir un grup de treball format per tècnics de l'Ajuntament i càrrecs dels grups polítics per consensuar una proposta comuna destinada a la remuneració dels contractes per a estudiants en pràctiques a l'Ajuntament.

L'acord va sorgir arran d'una moció presentada al ple pel grup d'Olot en Comú que va ser aprovada per unanimitat però amb condicionants. Un d'aquests va ser que el grup de treball comenci l'activitat a partir de la presa de possessió de l'Ajuntament, el pròxim mes de juny. Després el grup de treball tindrà quatre mesos per presentar la proposta a l'aprovació del ple.

En la presentació de la moció, el portaveu d'Olot en Comú, Xavier Garcia, va plantejar que entre el 2018 i el que portem del 2019 l'Ajuntament d'Olot va establir 14 convenis de pràctiques amb els instituts i 2 amb les universitats. Va valorar que el tracte de l'Ajuntament envers els estudiants en pràctiques, segons el seu criteri, «ha de servir d'exemple per als contractes en pràctiques que fan les empreses privades».

La portaveu de la CUP, Anna Descals, va ressaltar que l'accés a l'àmbit universitari, segons ella, cada vegada és més difícil per a la gent. «Anem cap a un model d'universitat elitista i també és veritat que cada vegada és més complicat treballar i estudiar alhora», va raonar.

El portaveu del PSC, Jaume Mir, va exposar que cal tenir en compte el valor educatiu de les pràctiques. Va opinar que primer és posar diners per les pràctiques i després parlar de les beques o ajuts pel transport.

La portaveu d'ERC, Anna Barnadas, va demanar que es consulti el Pacte de la Formació Professionalitzadora.

El regidor del PDeCAT Josep Coma va plantejar iniciar tràmits per trobar ajuts econòmics per als estudiants en pràctiques i, un cop obtinguts, consensuar una proposta comuna per presentar-la al ple a partir de la constitució del nou Ajuntament. u Ajuntament.