Liciten les obres per ampliar l'institut Brugulat de Banyoles

La Generalitat ha licitat les obres per ampliar l'institut Brugulat de Banyoles per prop de 6,6 milions d'euros. La plataforma de contractació Infraestructures.cat va obrir la setmana passada el procés per executar les obres d'ampliació i adequació del centre de secundària, pressupostades amb 6.594.143,43 euros, amb l'IVA inclòs.

Segons informa Ràdio Banyoles, els responsables del Departament preveuen adjudicar els treballs abans de la tardor i que el projecte estigui del tot enllestit per l'inici de curs 2021-2022.

Les empreses interessades tenen temps per presentar les seves ofertes fins al 22 de maig i l'obertura de pliques està prevista per l'11 de juliol, segons consta al plec de condicions.



El projecte

El Departament d'Educació va aprovar definitivament el projecte el passat 28 de març. El projecte preveu la construcció d'una nova ala de planta baixa i dos pisos a la part sud, d'uns 2.500 m2, a l'esquerra de l'actual entrada, per ubicar-hi aules i espais d'administració. A més també es reformaran espais existents, d'uns 5.000 m2, i s'urbanitzaran uns 4.300 m2 dels espais exteriors.

L'objectiu de les obres de reforma i ampliació és adequar les dimensions del centre educatiu a les necessitats que té actualment, així com garantir espai per a l'increment de l'alumnat de Secundària previst.

Es tracta d'una mesura llargament reivindicada per la comunitat educativa del Pla de l'Estany, ja que fa temps que la manca d'espai de l'edifici s'ha hagut de suplir amb mòduls prefabricats.

Les primeres reclamacions per ampliar el centre de Secundària van arrencar l'any 2000, i des de llavors el calendari s'ha anat endarrerint diverses vegades.