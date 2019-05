Banyoles aprova cedir la Llotja del Tint al Centre d'Estudis Comarcals

L'Ajuntament de Banyoles va celebrar dilluns el darrer ple ordinari d'aquesta legislatura, en el qual es va aprovar, entre d'altres, la cessió d'ús de la Llotja del Tint al Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles per a un període de cinquanta anys.

Fins ara, aquesta entitat estava ubicada en una part del Museu Arqueològic i, a través d'un acord amb l'Ajuntament, han fet donació de l'espai permetent al museu formar una sola unitat. L'espai del Tint serà remodelat i adequat per acollir el Centre d'Estudis, que ocuparà la primera planta i s'habilitarà la planta baixa com a sala polivalent per a actes i presentacions.

Un altre punt destacat del ple fou l'aprovació de diferents modificacions de crèdit que, amb el romanent positiu del passat exercici, es destinaran a diferents inversions que l'equip de govern va qualificar de financerament sostenibles, com ara l'ampliació i la remodelació del parc infantil i juvenil de la Draga; la tercera fase de rehabilitació del rec Major; la reforma de la plaça dels pisos de la Caixa; la rehabilitació de la Pesquera Gimferrer i la dinamització dels equipaments culturals, entre d'altres.



L'últim ple per a nou regidors

El ple municipal de dilluns va tenir el seu moment entranyable per als nou regidors que no repetiran en la propera legislatura. Aquests són Joana Vilà, Pau Comas i Jordi Bosch, del grup de CiU; Roser Masgrau, Francesc Xavier Carreras, David Juan i Xavier Bosch, pel que fa al grup de Junts per Banyoles-ERC; Alexandra Pazos, de la CUP; i Joan Luengo, d'Iniciativa per Catalunya Verds (IdB-ICV).

Alguns d'ells van intervenir per agrair la col·laboració amb la resta de regidors i també als treballadors del consistori. També van ressaltar que el seu pas per l'Ajuntament ha significat una experiència personal molt important i van emplaçar la ciutadania a participar, almenys un cop a la vida, al servei públic.

Per la seva banda, l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, va tenir unes paraules d'agraïment als regidors sortints, tot destacant el bon clima de respecte que sempre han tingut.