El Govern d'Andalusia nomena Millo secretari general d'Acció Exterior

L'exdelegat del Govern espanyol a Catalunya, el president del Partit Popular de Girona, Enric Millo, és el nou responsable de política exterior de la Junta d'Andalusia, tal com ha aprovat el seu Consell de Govern. El nou destí polític i professional de Millo s'ha concretat un any i quatre mesos després que la moció de censura del PSOE al PP el fes fora de la delegació del Govern espanyol a Catalunya, un càrrec que va exercir entre finals del 2016 i el juny del 2018.

Tal com es va acordar ahir, el dirigent popular és el nou secretari d'Acció Exterior d'Andalusia, un càrrec adscrit a la Conselleria de la Presidència, Administració Pública i Interior. Així ho va confirmar el conseller responsable d'aquesta àrea i portaveu del Govern andalús, Elías Bendodo, a preguntes dels periodistes en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern d'aquest dimarts.

Bendodo va defensar que, a l'hora d'escollir el representant del Govern de Mariano Rajoy a Catalunya com a secretari d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, s'ha valorat la «trajectòria política i professional» de Millo. En aquesta línia, va comentar que es tracta d'«una persona amb experiència en la gestió pública i privada» i, «dintre de les diferents opcions que valorem», el Govern andalús ha cregut que Millo «és qui tenia una millor qualificació». «En aquest cas, creiem que és un perfil que pot reunir les condicions vàlides per exercir aquesta labor», va insistir Bendodo.

El nomenament d'Enric Millo ha estat a proposta del president de la Junta, Juanma Moreno –tal com va avançar el diari Ara–, que assumeix la presidència des del gener, quan el PP va desbancar el PSOE a les urnes i va accedir al Govern andalús per primera vegada en quaranta anys.

Ahir, Millo va fixar un tuit al seu compte de Twitter en què anunciava, en castellà, la seva designació com a secretari general d'Acció Exterior de l'administració andalusa i agraïa «la confiança que el president Juanma Moreno ha dipositat en mi». «És un gran repte professional i polític que afronto amb il·lusió i voluntat de servei a Andalusia i al conjunt d'Espanya», afirmava el màxim responsable del PP a Girona.

Des del punt de vista formatiu, Enric Millo Rocher –nascut a Terrassa el 1960, però afincat a Girona des de fa anys– és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialitzat en Economia de l'Empresa; a més de tenir estudis de Política i Govern per la UPF-UB-ESADE.

Millo va iniciar la seva carrera política a Unió Democràtica. Quan aquest partit controlava la conselleria de Treball el va situar com a delegat territorial a Girona (1991-1995). Posteriorment va ser elegit diputat al Parlament per CiU (1995-2003), arribant a ser portaveu adjunt del grup parlamentari de la coalició nacionalista.

Al 2003, Millo es va desvincular de CiU després que el partit decidís no fer-lo cap de llista a les comarques gironines per a les eleccions catalanes d'aquell any, i va afiliar-se al Partit Popular. Tres anys més tard, va reaparèixer a la primera línia política de la mà de Josep Piqué, com a número u del PPC a la demarcació de Girona per als comicis al Parlament. Va entrar a formar part de l'executiva del partit com a secretari de comunicació interna al 2004. Quatre anys més tard, va agafar les regnes del Partit Popular a Girona.

Al Parlament, va ser designat portaveu del Partit Popuar l'any 2010, càrrec que va desenvolupar fins al novembre de 2016, quan va ser nomenat delegat del Govern espanyol a Catalunya. Va ser la veu de l'executiu de Rajoy a Catalunya en l'etapa del referèndum convocat per la Generalitat i durant l'aplicació del 155. Va ser cessat del càrrec després de la moció de censura que el juny de 2018 va situar Pedro Sánchez a la presidència del Govern espanyol.