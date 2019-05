El Govern encarrega un institut a Salt i escoles a Vall-llobrega i a Vilamalla

El Govern de la Generalitat ha aprovat l'encàrrec de la construcció de les escoles de Vall-llobrega (Baix Empordà), Josep Ribot i Olivas de Vilamalla (Alt Empordà) i de l'institut Salvador Sunyer Aymeric de Salt (Gironès) dintre d'un paquet que inclou 27 obres arreu de Catalunya. Les tres anunciades a Girona sumen un pressupost de 10.850.000 euros.

El Departament d'Educació preveu construir entre aquest 2019 i el 2023, com a mínim, 27 escoles i instituts nous amb un pressupost de 104 milions d'euros, segons va aprovar ahir el Consell executiu del Govern en un encàrrec a infraestructures.cat.

Pel que fa als projectes gironins, la construcció de l'institut Salvador Sunyer Aymeric de Salt –amb tres línies d'ESO– té el cost més alt, amb 4.950.000 euros. Quant a pressupost, li segueix l'execució de la nova construcció de l'escola Josep Ribot i Olivas de Vilamalla, amb 4 milions; part d'aquest centre, d'una línia, es troba en barracons. La tercera previsió gironina afecta l'escola de Vall-llobrega, amb sis aules, per a la qual el Govern ha destinat 1.900.000 euros.



Obres noves per set anys

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va anunciar que les obres aprovades formen part de la primera fase del pla de construccions previstes per als propers set anys i es corresponen a 21 obres noves, 5 grans ampliacions i una rehabilitació integral. Les noves edificacions, que es començaran de forma esglaonada, seguiran els nous criteris constructius que volen complir amb les necessitats de la «nova realitat pedagògica a les aules» i comportaran la retirada d'un centenar de mòduls prefabricats. La Conselleria treballa aquests criteris amb el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill.

Bargalló no va descartar que s'incorporin altres construccions en aquesta primera fase, si canvia la situació pressupostària. El conseller també va reconèixer que la pròrroga pressupostària actual ha fet endarrerir-ho. Totes aquestes actuacions, va dir, són el primer pas del pla d'obres per set anys que suposaran la renovació del parc d'escoles i instituts i «l'adequació» a les necessitats dels centres educatius. En aquest sentit, i amb la intenció de modificar els criteris constructius, ja s'estan fent sessions per concretar les idees sorgides i s'obrirà un procés per consensuar com haurien de ser els centres educatius del futur.

A banda d'aquestes 27 noves construccions, també s'estan fent 37 actuacions més amb un pressupost de 152 milions, i s'estan tancant convenis per a la licitació i la construcció d'obres noves amb 19 ajuntaments més que implicarien 20 centres. Per a aquest 2019, Educació també preveu destinar 24 milions en 260 obres d'adequació i millora arreu del país.