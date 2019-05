La passarel·la del pont de Llocalou estarà en servei d'aquí a pocs dies

Els pas de vianants pel pont que uneix la urbanització de la Roureda i el nucli de Llocalou serà una realitat en els pròxims dies. D'aquesta manera quedarà resolta una reivindicació veïnal de fa uns sis anys. La reclamació bé de quan el Ministeri de Foment, titular de la N-260, va elevar les tanques protectores de la vora del pont. El resultat va ser un pas molt estret i perillós per als vianants.

La solució del Ministeri va ser posar un senyal de prohibit el pas que obligava els vianants a fer una volta. Va haver-hi vianants que no van fer cas del senyal i van travessar el pont i van ser multats. Les sancions van transcendir als mitjans i durant uns dies la situació va ser plantejada a nivell nacional.



Carril bici

No obstant això, la situació ha perdurat. Mentrestant, els Ajuntaments de Sant Joan les Fonts i la Vall de Bianya han fet un bici carril i camí de passeig per a vianants de consideració. Puja de Sant Joan les Fonts, passa per la Canya i travessa en un sis quilòmetres el Pla de Bianya fins a l'Hostalnou pel costat de la Nacional 260.

El problema és que a l'altura del pont, el bici carril queda tallat en els dos sentits. Tant ciclistes com caminadors han de buscar una alternativa en un passallís sobre la riera situat uns centenars de metres enllà. La passarel·la suposarà la continuïtat de la ruta per a ciclistes i vianants. Es tracta d'una ruta que en un futur ha de pujar per la muntanya de Collabós i ajuntar la Garrotxa amb el Ripollès. Les obres per a la passarel·la van començar fa a la vora d'un any, quan el Ministeri va posar els puntals sobre els quals ja s'aguanten part dels elements metàl·lics que han d'esdevenir la passarel·la.

Llavors, els tècnics del Ministeri van considerar que a més de posar els puntals calia reforçar l'estructura del pont, cosa que ha retardat les obres.

Ara, la passarel·la ja és ben visible i aviat passarà a formar part d'una ruta que serà un valor afegit a l'oferta dels establiments de turisme de la vall.