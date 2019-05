Recullen el testimoni de 1.300 activitats econòmiques a Sant Joan

El pròxim dissabte, dia 4 de maig, a les 12 del migdia presentaran el llibre Indústria i Comerç de Sant Joan les Fonts, dels autors Joan Carreres, Josep Oliveras, Manel Soler i Xavier Valeri.

L'acte serà presentat per l'alcalde, Joan Espona. En aquest llibre s'ha fet un recull de tota l'activitat econòmica des de l'any 1771 fins el 2019, tant el que té referència a comerços com ara botigues de comestibles, fruiteries, fleques o begudes, així com també tallers de fusteries, serralleries, pintors, mestres d'obres, barberies o perruqueries. També s'hi recull la indústria de fàbriques de paper, tèxtils o maquinària diversa.

L'Ajuntament obsequiarà amb un exemplar del llibre a cada família del municipi. El llibre té 164 pàgines i recull la informació de més de 1.300 establiments de Sant Joan les Fonts. Molts dels establiments i indústries s'han recuperat per la memòria. --