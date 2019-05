Santa Pau neteja d'arbres i vegetació les vores del riu Ser per evitar perills

L'Ajuntament de Santa Pau està en la part final d'una acció de neteja de la vegetació del pas del riu Ser per la perifèria i dins del Nucli Antic. Segons ha explicat l'alcalde, Pep Companys (ERC), els motius de l'actuació són treure vegetació invasora, millorar la visibilitat del Nucli Antic des dels camins de la vora del riu, millorar la seguretat dels vianants i evitar les al·lèrgies provocades pel borró dels pollancres.

L'alcalde de Santa Pau ha definit que molta gent passa per la zona per accedir al Nucli Antic. Llavors, fa aproximadament un any l'Ajuntament es va adonar que hi havia arbres que decantaven el terra que els envoltava fins a descobrir les arrels. Van considerar que existia un perill de caiguda d'arbres amb el consegüent perill per a les persones i per a dos ponts de fusta.

L'acció va començar a primers de mes quan van treure acàcies, canyes americanes i també lledoners i pollancres que havien crescut en excés.

L'Ajuntament té la intenció de replantar alguns arbres a l'aparcament que preveu construir a l'entrada del poble, al costat de la nova oficina de turisme.