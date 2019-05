El SEM diu que no pot aplicar l'augment salarial a la plantilla «automàticament»

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) assenyala que està a favor d'aplicar l'increment salarial del sector públic que demanen els treballadors, però que abans cal un acord perquè no es pot aplicar «automàticament». El comitè d'empresa de l'ens de les emergències mèdiques ha convocat una vaga pels dies 7 i 8 de maig per denunciar un «incompliment» del conveni vigent i que la direcció «s'ha negat» a efectuar l'increment retributiu que s'està aplicant als treballadors del sector públic perquè el condiciona a la negociació del conveni col·lectiu.

Des del SEM expliquen que l'empresa està a favor de l'increment salarial, però aclareixen que aquest no es pot aplicar de manera automàtica, com sí que passa amb els funcionaris del Departament de Salut. En el cas del SEM, en tractar-se de personal laboral, l'increment s'ha d'aplicar previ acord amb els treballadors sobre la manera en com es repercutirà a la nòmina. Aquest augment està fixat en un topall del 2,25% de la massa.

El Comitè Intercentres del SEM -on estan representats CCOO, UGT i la plataforma sindical Agrupació de Metges i Infermeres de Catalunya (AMIC), constituït per Metges de Catalunya i el Sindicat d'Infermeria Satse- denuncien l'«incompliment» del conveni vigent i «la negativa de l'increment retributiu pactat a principis d'any a tot el sector públic.

En un comunicat conjunt els tres sindicats van lamentar dimarts que el SEM, tot i que és una entitat pública i dirigida pel Servei Català de la Salut (CatSalut), condiciona l'increment a la negociació d'un conveni col·lectiu «a la baixa», mentre que a la resta del sector públic s'ha aplicat sense condicions.



Anys de retallades

Els representants de la plantilla recorden al comunicat que en els darrers anys han hagut de fer front a retallades. «Hem assumit nous encàrrecs de gestió sense que hagi suposat cap increment en l'estructura de la plantilla dels treballadors, apunten, i assenyalen que en paral·lel s'han trobat amb una manca de professionals, el que ha augmentat la responsabilitat assistencial dels empleats i ha impactat en la seva salut laboral, sense que s'hagi incrementat la seva retribució.

«Mentrestant, veiem que el que sí que s'incrementa és el nombre de càrrecs directius i el salari de la nova gerència en un 15%», recorden les tres formacions sindicals al comunicat conjunt.

«En un acte de responsabilitat, durant els darrers anys hem assumit aquesta manca de recursos en silenci. Mai farem a la ciutadania ostatge de reivindicacions laborals, però ara tenim un greu problema i la situació és insostenible», afirmen, i per això considenren que «és necessari un conveni que millori les condicions laborals perquè els treballadors no siguin els que assumeixin retallades encoberts», així com recursos adequats per evitar la reducció de la qualitat assistencial.

Els sindicats veuen necessària la mobilització per fer visible la «situació real del SEM, lluny de la propaganda d'empresa o del màrqueting oportunista del directiu de torn».