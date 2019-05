La Vall d'en Bas, escenari d'un festival sobre excursionisme i muntanya

El primer Bas Mountain Festival (BMF) tindrà lloc els dies 4 i 5 de maig a la Vall d'en Bas. Segons els organitzadors, l'objectiu és enaltir i compartir els coneixements i els valors que envolten el món de la muntanya.

El festival està format per unes jornades que volen tenir una continuïtat anual per convertir-se en un referent de les persones que estimen l'excursionisme.

Enguany, la jornada s'ha dividit en dos dies, el dia 4 de maig, a Can Trona, Centre de Natura i Cultura, hi haurà xerrades, taules rodones, exposicions, projeccions i tota mena d'activitats relacionades amb l'excursionisme, entre les quals cal destacar dues conferències sobre la història del muntanyisme i la cartografia, un col·loqui sobre els inicis de l'esquí de muntanya a les comarques de Girona, la visualització de l'audivosual El Vignemale, 60 anys després, un col·loqui sobre titulat «Dones de muntanya, ahir i avui» i una conferència audiovisual a càrrec d'Araceli Segarra, la primera dona de l'Estat que va a pujar l'Everest.Durant tot el cap de setmana, a Can Trona, es podran visitar de forma gratuïta dues exposicions, una de fotografies antigues de l'excursionisme de la comarca, realitzada amb la col·laboració del Servei d'Imatges de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, i una sobre cartografia i mapes antics a càrrec de l'editorial Alpina.

Finalment, el dia 5 de maig tindrà lloc la ja coneguda i consolidada Lletissonada. Es tracta d'una marxa popular que enguany anirà fins al cim del Puigsacalm.