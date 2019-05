Alerten que el 80 per cent de casos de «bullying» no s'investiguen

El 80% dels casos d'assetjament escolar que es denuncien arreu de l'Estat no s'investiguen, i en el 20% que sí es fa es deu a què les famílies insisteixen. Aquesta és la conclusió principal d'un estudi de l'Associació espanyola per a la prevenció de l'assetjament escolar (AEPAE), que rep trucades i correus electrònics de totes les províncies, inclosa Girona, i assegura que la manca d'obertura de protocols d'investigació també afecta les víctimes gironines de bullying.

Avui, 2 de maig, se celebra el Dia internacional contra l'assetjament escolar, motiu pel qual diverses organitzacions han actualitzat dades sobre un problema que afecta infants i adolescents. Entre elles, l'AEPAE, en una iniciativa educativa i esportiva amb la Cooperativa ganadera del Valle de los Pedroches (COPAV). A partir d'informació provinent de totes les demarcacions, l'associació alerta que la incidència de l'assetjament està augmentant «degut a la banalització de la violència i a l'ús de les xarxes socials». El president de l'AEPAE, Enrique Pérez-Carrillo, adverteix que les dades sobre investigacions obertes per bullying als centres educatius «no reflecteixen les xifres reals, ja que moltes vegades no surten a la llum per confidencialitat». A més, assegura que «els percentatges oficials només evidencien els casos més greus que han arribat a la Inspecció educativa».

Un 79% de trucades dels pares

Coincidint amb la commemoració del dia contra l'assetjament escolar, el Ministeri d'Educació ha informat que el seu servei telefònic 900 018 018 va atendre 12.799 trucades entre novembre del 2017 i octubre del 2018, de les quals 5.557 es van referir a possibles casos de bullying. La resta eren consultes generals o errònies. Una dada a tenir en compte és que l'any anterior el seu telèfon contra l'assetjament escolar van rebre el doble de trucades, 25.366. El Ministeri va indicar que aquesta disminució es deu a la posada en marxa de serveis similars en diverses comunitats autònomes.

Una de les dades més significatives és que, en el 73% de les telefonades, les víctimes feia mesos o anys que patien fins que es van atrevir a explicar-ho, i en el 54%, l'assetjament era diari. D'altra banda, el 79% de les trucades les van fer els pares de l'assetjat; només en el 3,78% dels casos, van trucar les mateixes víctimes.

Pel que fa a les edats, la majoria de casos, el 46%, s'acumulen en la franja d'entre els 10 i els 13 anys; el 17% tenien entre 8 i 9. Per sexes, la distribució és gairebé idèntica, ja que el 49% de les possibles víctimes són noies i el 48%, nois –el 3% restant n0 es concreta.

Pel que fa als responsables de l'assetjament, el Ministeri destaca que el 30% de les trucades es referien a un suposat assetjador d'entre 11 i 13 anys. Per gènere, tot i que normalment formen part d'un grup mixt, els nens suposen un 39% i les nenes un 25%.

Sobre el tipus d'atacs, en els psicològics, els insults són els més comuns, present en un 39% de les trucades. Pel que fa al físic, els cops i les empentes es van donar en el 64% dels possibles casos, mentre que el ciberassetjament, les amenaces, els insults o les burles a través de les xarxes socials es van denunciar en el 78% de les trucades. En el 25%, el bullying s'havia explicat als pares, i en el 22%, als professors. Les víctimes van expressar ansietat en el 40% de les trucades i tristesa en el 36%. A més, el 30% patia problemes digestius i el 26%, dificultat per dormir. A més, el 52% dels menors no volia anar a l'escola i el 24% va disminuir el seu rendiment escolar.



Sensibilització a les escoles

El Departament d'Educació de la Generalitat no ha donat dades sobre assetjament escolar, sinó que ha proposat als centres que avui duguin a terme activitats de sensibilització, com un taller de dibuix de contes contra el bullying, enregistrar un vídeo sobre el tema, escriure i cantar una cançó de denúncia, organitzar xerrades informatives o fer un mural amb missatges contra aquests atacs. Es faci el que es faci, Educació demana difondre-ho a les xarxes socials amb l'etiqueta #aquiproubullying, el nom d'un programa específic del Departament.