Els Mossos denuncien dos adolescents pel robatori a l'escola 9d4t de Quart

Els Mossos d'Esquadra han denunciat dos menors pel robatori que va tenir lloc de matinada a l'escola 9d4t de Quart (Gironès). Els joves, que són veïns del poble, van entrar al centre la matinada de dissabte a diumenge. Van forçar una porta corredissa amb una palanca i, un cop a dins, van endur-se aparells electrònics i material informàtic. Un cop fet el recompte, van robar tretze tauletes digitals, sis ordinadors portàtils, quatre altaveus i cinc auriculars. Després de rebre la denúncia del centre, els Mossos van obrir una investigació i aquest mateix dimarts van localitzar i identificar els dos adolescents. Després de denunciar-los penalment, la policia els va lliurar als seus tutors legals en espera que la fiscalia de menors els citi a declarar.

El robatori a l'escola 9d4t va tenir lloc durant el cap de setmana. I no era la primera vegada que els dos adolescents hi entraven. Divendres de la setmana passada, la direcció de l'escola va adonar-se que algú havia accedit al centre, però en aquella ocasió no van trobar a faltar res.

La situació, però, va canviar aquest dilluns. Quan els professors van arribar a l'escola, van veure com els havien robat aparells electrònics i material informàtic. En total, un cop fet tot el recompte, els lladres s'havien endut tretze tauletes digitals, sis ordinadors portàtils, quatre altaveus i cinc auriculars.

Es creu que el robatori va tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge (perquè aquell dia al matí el 9d4t va acollir un curs, i el material encara hi era). Per accedir a les aules, situades en barracons, els lladres van forçar una porta corredissa fent palanca. L'escola no té alarma ni càmeres de videovigilància, i com que era de nit i tampoc hi ha massa cases al voltant, els lladres van poder actuar amb certa impunitat.

Després de rebre la denúncia de la direcció, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació. I aquest dimarts mateix van aconseguir resoldre el robatori i atrapar els autors. Es tracta de dos menors, veïns de Quart mateix, a qui la policia va identificar i denunciar penalment. Després, els Mossos van lliurar els dos adolescents als seus tutors legals en espera que la fiscalia de menors els citi a declarar.