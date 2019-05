Ripoll demana que es retiri la vigilància policial permanent davant del jutjat

Unes pintades a les parets del jujtat de Ripoll, el febrer d'aquest any.

Una moció conjunta dels quatre grups que formen part de l'Ajuntament de Ripoll (PDeCAT, ERC, CUP i FEM) demana al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que es reconsideri la vigilància i el control durant les vint-i-quatre hores del dia del Jutjat de Primera Instància i Instrucció del municipi.

Aquesta mesura es va prendre a inicis de febrer, quan van aparèixer diferents pintades a la façana i s'hi van abocar fems al davant, en protesta per les decisions judicials que afecten el procés sobiranista.

La inseguretat ciutadana que s'ha observat en els darrers mesos arran de diversos robatoris que s'han comès no només en domicilis i cases de Ripoll, sinó també a la resta de la comarca, ha provocat una situació en la qual els polítics locals consideren que hi ha «mancança d'efectius policials per tal de realitzar la prevenció i investigació d'aquest tipus de delinqüència».

L'Ajuntament de Ripoll no té cap informació sobre quan es posarà fi a la vigilància continuada del jutjat i, per aquest motiu, a més de preguntar pel cost que té destinar dos efectius policials a jornada completa per preservar la seguretat de l'equipament judicial, també insta a fer que aquestes forces de seguretat també es dediquin a altres objectius; amb això, el consistori ripollès es refereix al fet que els agents també cobreixin els dinou municipis de la comarca i els seus corresponents vials de comunicació.

La decisió de vigilar els jutjats les 24 hores es va posar en marxa a principis de febrer i, en el seu moment, els sindicats CAT i SAP-Fepol van denunciar que això redueix el nombre de patrulles policials al carrer. Aquestes formacions van alertar que la mesura afecta, sobretot, les comissaries petites.