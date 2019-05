Banyoles acollirà dissabte una jornada de jocs fins a la mitjanit

Les associacions de mares i pares d'alumnes i el Servei d'Educació de Banyoles organitzen, dissabte, una altra edició d'una jornada de jocs al carrer que, per primera vegada, s'allargarà fins a la mitjanit. «Juguem» és el nom de l'activitat que se celebra com a tancament del cicle «Eduquem en família», que es programa durant el curs.

La jornada es realitzarà a la plaça Major de Banyoles, que s'omplirà de jocs de taula, jocs de construcció, espais d'experimentació i joc lliure per als infants i jocs moderns per als més grans. L'activitat s'adreça tant a joves com a adults i a famílies. Començarà a dos quarts de 5 de la tarda i acabarà a dos quarts de 8 del vespre, pel que fa a totes les edats i amb el suport de Ludus Mundi. Fins a les 9, hi haurà jocs amb música a càrrec de Dani Guijarro; i fins a les 12, «Juguem de nit» amb jocs de taula moderns per a joves i adults.