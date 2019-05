La desfilada de l'AGE, amb les pallasses d'hospital de Palamós

Tirita Clown, l'associació de pallasses d'hospital sense ànim de lucre que acompanya infants i adults en la seva estada a l'hospital de Palamós, ha estat la iniciativa seleccionada per l'Associació Gironina d'Empresàries (AGE) per a destinar la recaptació de la IV Desfilada Solidària AGE, que es durà a terme el 8 de maig al vespre al Teatre Municipal de Girona.

«Es tracta d'un projecte que regala il·lusió i somriures i creu amb fermesa en l'alegria com la millor medicina i en el potencial de la pallassa d'hospital com a eina terapèutica», destaca l'Associació Gironina d'Empresàries. Aquest és el projecte guanyador, escollit entre els vuit que s'han presentat, i al qual es donarà suport aquest any.

L'associació Tirita Clown va ser creada el setembre de 2015 i, des d'aleshores, acompanya persones hospitalitzades i amb situacions de risc social, amb un idioma universal i bàsic com és el joc participatiu o sensorial. Fent servir diferents tècniques, les pallasses professionals de l'associació estan especialitzades en situacions crítiques i s'adapten al que una persona concreta necessita, amb l'objectiu de fer més agradable la seva estada, i afavorint el seu procés de recuperació.

La candidatura que van presentar destaca que «l'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el concepte de salut com l'estat complet de benestar físic, psíquic i social, i no només l'absència de malaltia, per la qual cosa considerem fonamental una atenció integral del pacient per part d'un equip interdisciplinari, que pugui contemplar totes les variables que poden afectar l'infant». «És molt important oferir un espai on es pugui sortir de la passivitat en la qual es troba la persona hospitalitzada, en què tingui la possibilitat d'expressar-se lliurament i comunicar-se amb els altres, promovent un millor estat anímic que conduirà a una millor acceptació del seu tractament mèdic», s'afirma. Les dues últimes edicions els projectes beneficiaris varen donar suport a dones supervivents a la violència de gènere i a programes educatius per a Joves, adolescents i violència de gènere, destinant a la prevenció i al suport social els més de 9.000? recaptats.

El jurat del concurs ha estat format per la Junta de l'AGE i les comissions de treball.