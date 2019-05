Jornada sobre la Guàrdia Civil a l'aeroport

En la jornada hi van assistir 37 policies locals.

En la jornada hi van assistir 37 policies locals. guàrdia civil

La Guàrdia Civil va impartir dimarts una jornada sobre les capacitats del cos a Catalunya per a les policies locals gironines. La jornada, que es va celebrar a a Sala Polivalent de l'aeroport, va servir per explicar-los les competències de la Guàrdia Civil. Hi van participar 37 policies locals provinents de 28 municipis.

Les ponències van anar a càrrec de diferents components del cos a la comandància de Girona, abarcant des del fenomen terrorista al segle XXI, la delinqüència organitzada transnacional, fins a especialitats com a intervenció d'armes i explosius, rescat de muntanya, delinqüència organitzada, servei de protecció de la natura, activitats subaquàtica i servei marítim.

La Guàrdia Civil destaca que van tenir especial interés les ponències sobre les armes prohibides, trabucaires, focs artificials i l'ús de defenses elèctriques per policies locals en el marc de la competència exclusiva en matèria dels Reglaments d'Armes, explosius i pirotècnia.