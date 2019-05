Els alcaldes reclamen millores a la carretera GI-524 entre Olot i Banyoles

Els ajuntaments de Santa Pau i Mieres, Sant Miquel de Campmajor i Porqueres estan en la fase final de redacció d'un document marc que recull totes les necessitats que han observat en el pas de la carretera GI-524 pels seus respectius termes municipals. La GI-524 va d'Olot a Banyoles.

El document va ser consensuat fa aproximadament un any en una reunió entre els alcaldes dels quatre municipis. Ara, els alcaldes presentaran el document a la Direcció General de Carreteres conjuntament amb plànols per precisar més bé les accions demanades.

Una de les peticions més repetida dels alcaldes és l'augment dels trams de cunetes americanes amb la finalitat de guanyar espai de calçada.

Segons ha explicat l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (Esquerra Republicana), és una carretera molt transitada per camions, autocars i ciclistes. També volen millorar la senyalització per protegir els ciclistes i fer que ells també transitin de manera ordenada. Pep Companys ha explicat que una de les peticions de l'Ajuntament de Santa Pau és fer un passatge que uneixi la urbanització de la Quintana amb el nucli de Santa Pau.

Es tracta d'una urbanització situada a l'esquerra de la carretera en el sentit cap a Mieres a un quilòmetre del nucli urbà. A la dreta, hi ha el mas la Quintana. La intenció és que els veïns no hagin de passar per la vora de la carretera en el trajecte entre el poble i la urbanització.